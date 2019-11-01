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«النفط»: 66 ألف برميل يومياً زيادة متوقعة في إنتاج العام القادم

| رامز محفوظ

الجمعة, 01-11-2019

كشف مصدر مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية بأنه تم تحديد إجمالي الإنتاج المخطط له للعام القادم بكمية 32.9 مليون برميل نفط خام، أي بحدود 90 ألف برميل يومياً، موضحاً أنه حسب موازنة 2020 فإن الزيادة ستصل لـحدود 66 ألف برميل يومياً عن العام الماضي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح المسؤول أن هذه الزيادة ستكون من حقول الشمال التي ستتحرر، مبيناً أن الإنتاج المخطط له من النفط الخام في موازنة العام القادم لا يغطي حاجة القطر بشكل كامل باعتبار أن كل مصفاة تنتج حالياً بحدود 120 إلى 140 ألف برميل يومياً والمخطط إنتاجه محلياً 90 ألف برميل يومياً، والباقي يتم استيراده.
وأوضح أنه في حال عودة حقول الشمال إلى سيطرة الدولة سوف نشهد انفراجاً كبيراً بموضوع المشتقات النفطية.
وفيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي بيّن المصدر أن إجمالي إنتاج سورية وصل خلال العام الحالي إلى حدود 17.8 مليون متر مكعب وكمية 6765 مليون متر مكعب التي تم تحديدها خلال الموازنة زيادة متوقعة.

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