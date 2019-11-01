قادري: وعدنا بزيادة دعم صندوق المعونة الاجتماعية 20 مليار ليرة … مولانا: الدولة لم تنفق على بناء المساجد منذ 70 عاماً

أكد معاون وزير الأوقاف وسيم مولانا أنه منذ خمسينيات القرن الماضي لم تنفق الدولة على بناء أي مسجد بل كلها تبرعات من المواطنين وليست من الموازنة العامة، لافتاً إلى اتخاذ قرار بضم جميع المساجد إلى الوزارة بحكم أن هناك مساجد مضمومة وأخرى غير ذلك.

وخلال مناقشة موازنة الوزارة في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب كشف مولانا أنه تم اتخاذ قرار بفصل جميع السخانات الخاصة بتسخين المياه في المساجد، مؤكداً أنه لا يوجد جامع حالياً يسخن المياه على الكهرباء.

وفي موضوع آخر كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري عن إمكانية زيادة المبلغ المرصود للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية إلى 20 ملياراً بالفترات القادمة، علما أنه في موازنة العام القادم تم رصد 15 مليار ليرة.

وخلال مناقشة لأداء وزارتها في اللجنة أكدت قادري أن نسبة تنفيذ المشاريع بلغت 71 بالمئة، «علماً أنه في الموازنة كانت النسبة 10 بالمئة».