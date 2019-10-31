برجك اليوم – الجمعة 01 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أكمل مشاوراتك ولقاءاتك فأنت تزرع والحصاد آت وحظوظك مساعدة لجديد وخاص، فأنت ترضي جميع الأطراف والأمل يرافقك والأجواء مشجعه وتسعد لأفراح شخصية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار لا يلزمك أكثر من أن تبتعد عن النزاعات والخلافات حتى يعود الهدوء والانسجام، فالأمور العامة مقلقة والأخبار في الصحف تحمل لك الحزن أو الضيق أو القلق.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران تفكر بسفر أو تجمع مرح أو دعوة لأصدقاء وتتمتع بحيوية وحماسة ومحبة للعائلة، ويمكنك أن تستعيد نشاطك مع أصدقائك وعائلتك فاليوم حولك من تحب.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز أنت فقط بحاجة إلى إعادة تنظيم أرباحك ومواردك المالية وتقليل الصرف، لذلك أنصحك بعدم تضييع أموالك في أمور ليست محسوبة جيداً أو غير مضمونة فاليوم لمصاريف.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد يكون اليوم للتغير السريع وقد يكون النمط مفاجئاً ومفرحاً أو تطرأ بعض المعطيات لتأخذ قرارات جديدة في حياتك قد تؤثر في خط حياتك لأن اليوم للقرارات.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تتهم اليوم أو تظلم في موقف ليس صحيحاً، وقد يضايقك تراجع معنوي أو حزن، فاحذر من إفشاء أسرارك لأنك تتعرض للقيل والقال، تأكد مما تسمع ولا تثق بسرعة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول تعنيك الشراكات على المستوى الشخصي أو المهني وقد تلاقي الدعم والوعود أو تتصل بأشخاص مميزين وترغب بالتسلية وارتياد الأماكن الترفيهية ليرتاح القلب.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تميل اليوم إلى الحسم في موضوع عملي كان يسبب لك التوتر، فلا تضخم الأمور أو اهدأ وقلل من تشنجك فأنت تجمع مشاكل صغيرة يمكنك حلها بسرعة تحل بالهدوء.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت تجمع أطراف علاقاتك وتعتمد عليها لتحول جهودك إلى إنجازات على الأرض، وحولك المزيد من الإيجابيات فلا تترك استغلال هذه الفرصة لتحتكر الإنجازات.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تعدك الأجواء بدعم كبير لمصلحتك وأظن أنني سأبارك لك هذا اليوم بإنجاز كبير فأنت رومانسي، ويلمع نجمك وتشعر بحماية ومساعدة من العائلة ومن أصدقائك القريبين منك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط انتبه من خطوات غير محسوبة وتعامل مع الأمور بحكمة أكثر ووازن بين خياراتك، فاستثمر طاقتك اليوم بالعمل ولا تضيع إنجازاتك الكبيرة بأخطاء صغيرة.