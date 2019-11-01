«محروقات» لـ«الوطن»: المازوت وصل لأكثر من مليون عائلة في جميع المحافظات

صرح مصدر مسؤول في شركة «محروقات» لـ«الوطن» بأنه تم توزيع 113 مليون ليتر من مازوت التدفئة منذ بداية الموسم حتى تاريخه في كافة المحافظات السورية، مشيراً إلى أن المادة وصلت لمليون وعشرين ألف عائلة من العائلات المسجلة على المادة.

ولفت المصدر إلى أن مادة مازوت التدفئة متوافرة والمخازين جيدة وسيتم توزيع المادة على كافة المواطنين المسجلين عليها.

وبخصوص توزيع الدفعة الثانية على العائلات في ريف دمشق، بين المصدر أن توزيعها سوف يتم خلال مدة تقل عن الشهر، مشيراً إلى أن التوزيع بدأ في الشهر التاسع، وذلك بناء على الكمية الموجودة في المخازين.

ولفت إلى أن نسبة التوزيع حالياً في ريف دمشق باتت أكبر، بمعنى أنه مع بداية التسجيل على المادة كان يسجل يومياً بحدود 25 ألف عائلة، وكان يتم توزيع المادة على 5000 عائلة، أما اليوم فقد أصبح عدد المسجلين على المادة بحدود 1500 عائلة ويتم التوزيع لحوالي 5000 عائلة، وبالتالي أصبح رقم التسجيل منذ بداية الموسم يقل وأصبحت نسبة التوزيع حالياً أكبر من نسبة التسجيل.

وأشار إلى أنه مع البدء في توزيع الدفعة الثانية ستصبح أمور التوزيع أسهل وسوف لن تصبح الفجوة كبيرة بين نسبة التسجيل ونسبة التوزيع، مشيراً إلى أنه يتم حالياً توزيع المادة خلال شهر بعد التسجيل، وبعد فترة من الممكن أن تنخفض المدة إلى 20 يوماً ومن الممكن أن تنخفض أكثر.

وأشار إلى أن نسبة التسجيل كانت اكبر بكثير من نسبة التوزيع في ريف دمشق مع بداية فتح باب التسجيل، أي بداية الشهر التاسع، لأن العائلات هناك سجلت دفعة واحدة خلال عشرين يوماً من بدء التسجيل، أي بحدود 400 ألف عائلة سجلت عبر البطاقة الذكية، لافتاً إلى أنه سيتم توزيع 400 ليتر على كافة المواطنين في القطر خلال الموسم الحالي.