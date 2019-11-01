الحوثيون أسقطوا طائرة مسيرة أميركية الصنع قرب حدود السعودية … اشتباكات بين الحزام الأمني وقوات هادي تؤجل توقيع اتفاق الرياض

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تأجيل توقيع اتفاق الرياض على وقع اشتباكات بين الحزام الأمني المدعوم من الإمارات وقوات هادي في الجنوب.

وأفاد مراسل الميادين بأن قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سيطرت على مركز مديرية أحور في محافظة أبين جنوب اليمن بعد مواجهات مع قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتياً.

الاشتباكات التي تجددت أمس اندلعت بعدما دفعت قوات ألوية الحماية الرئاسية في حكومة هادي بتعزيزات عسكرية من محافظة شبوة إلى الناحية الشرقية للمديرية الخاضعة لسيطرة قوات الحزام الأمني.

وقال نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك: إن العالم ينظر إلى رد التحالف السعودي تجاه ما سماه «تحرك القاعدة المتدثر بثوب الشرعية في أبين».

وقال على «تويتر»: إن «تحرك القاعدة في أبين يهدف إلى عرقلة اتفاق الرياض الذي كان من المفترض توقيعه اليوم (أمس)، مؤكداً الجاهزية لكل الاحتمالات».

بدوره قال نائب رئيس المكتب السياسي للحراك الثوري الجنوبي مدرم أبو سراج لـ«الميادين»: إن «مواقف قادة المجلس الانتقالي الجنوبي لا تلامس الواقع وهدفها استجداء الإمارات في حين يسعى الرئيس هادي لكسب الوقت وفرض الأمر الواقع على الأرض».

من جهته أكد وزير الإعلام في حكومة هادي، معمر الأرياني، أن لا صحة لما تردده بعض الوسائل الإعلامية عن عرقلة الحكومة أو رفضها التوقيع على ‎اتفاق الرياض.

وغرد الارياني عبر حسابه في «تويتر» بأن «التوقيع بالأحرف الأولى على ‎اتفاق الرياض تم الأسبوع الماضي من قبل سالم الخنبشي نائب رئيس الوزراء بتوجيه من الرئيس هادي»، لافتاً إلى أن «ما يجري بشأن اتفاق الرياض ترتيبات بروتوكولية إضافة إلى رغبة السعوديين في الالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية».

هذه التطورات تأتي غداة إعلان الإمارات عودة قواتها من عدن بعد 4 سنوات من بقائها هناك، والقول إنها سلّمت المدينة لقوات سعودية يمنية.

من جهة ثانية أعلنت جماعة «أنصار الله» أمس إسقاط طائرة تجسسية أميركية الصنع من نوع «سكان إيغل» قبالة عسير عند منطقة الحدود اليمنية-السعودية.

وقال المتحدث باسم الحوثيين: إن دفاعاتهم الجوية أسقطت طائرة استطلاع أميركية الصنع عند خطوط التماس قبالة عسير جنوب السعودية، وكانت تقوم بأعمال تجسسية.

وتبلغ قيمة الطائرة «سكان ايغل» 11.25 مليون دولار، وهي طائرة استطلاع من دون طيّار تعمل على تحديد مواقع الأهداف بدقة انطلاقاً من الجو.

وتمتاز هذه الطائرة بصغر حجمها قياساً بمثيلاتها في الجيوش النظامية، ما يسهل عمليات نقلها، كما تم تجهيزها بكاميرا مراقبة من نوع (Electro optical) وكاميرا أخرى تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وبرز دور هذا النوع من الطائرات إبان الحرب الأميركية على العراق، حيث نفذت أكثر من 1000 طلعة جوية فوق المناطق العراقية.