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76 دولاراً بدل عمل عن كل يوم لأعضاء الوفود الثلاثة

| جنيف -الوطن

السبت, 02-11-2019

سددت الأمم المتحدة مبلغاً وقدره ٧٦ دولاراً عن كل يوم عمل لأعضاء الوفود المتواجدة في جنيف.
وقالت مصادر داخل الأمم المتحدة: إن هذا المبلغ هو بدل عن كل يوم عمل، كون أعضاء الوفود المشاركة لديهم مشاغلهم الخاصة، وتم تعطيلها للسفر والمشاركة في أعمال اللجنة الدستورية.
ووفقاً للوائح الموجودة في الأمم المتحدة يتم تعويض كل من يتفرغ بمبلغ محدد، وتم تحديده لأعضاء اللجنة الدستورية السورية بـ٧٦ دولاراً لكل يوم عمل.
ووصلت الوفود إلى جنيف على متن طائرات عدة منها ما قدمتها روسيا الاتحادية، وهي ذاتها التي ستعيد المشاركين الذين جاؤوا من سورية إلى الاجتماعات لدمشق، فيما وصل باقي الأعضاء على متن شركات طيران تجارية، تم تسديد ثمن تذاكرها من الأمم المتحدة.
وتستضيف الدولة السويسرية أعضاء الوفود في ثلاثة فنادق من فئة خمس نجوم، متضمنة ثلاث وجبات طعام يومياً، ومع معاناة الأمم المتحدة من صعوبات مالية كبيرة في الفترة الأخيرة، تقدمت دول مثل روسيا الاتحادية وسويسرا لتقديم الدعم لأعمال «اللجنة الدستورية».
ويغادر اليوم السبت جنيف ٣٥ عضواً من أعضاء كل وفد، حيث سيستبقي بيدرسون المتبقيين الذين يشكلون اللجان المصغرة وبمعدل ١٥ من كل وفد مدة أسبوع آخر.

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