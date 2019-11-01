الأولى

القادري لـ«الوطن»: الجلوس لمناقشة الدستور منحة من الدولة للآخرين

| جنيف - الوطن

السبت, 02-11-2019

كشف رئيس اتحاد العمال السوري وعضو الوفد المدعوم من الحكومة السورية إلى اللجنة الدستورية، جمال القادري، عن إصرار الوفد المدعوم من الحكومة السورية، على أن تكون الجولة القادمة لمناقشة الدستور، في دمشق المنتصرة، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أي تعليق من الطرف الآخر أو من المبعوث الأممي، بالقبول ولا بالرفض.
وفي تصريح لـ«الوطن» من مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، قال عضو اللجنة المصغرة عن الوفد الوطني إلى اللجنة الدستورية: «يمكن القول إنه تم الاتفاق وإقرار مدونة السلوك ولائحة الإجراءات حتى تكون هناك أسس يتم السير عليها خلال عمل اللجنة لكن أغلب القضايا التي طرحت من قبل المتداخلين، وخصوصاً من قبل وفد ما يسمى بالمعارضات هي قضايا متضمنة في الدستور الحالي».
وأكد القادري في تصريحه أن «الدولة السورية منتصرة والجلوس اليوم لمناقشة الدستور مع الآخرين يعتبر منحة من الدولة، لذلك قبل الحديث عن دستور جديد أو تعديل الدستور النافذ هناك منهجية يجب أن توضع وقواعد أساسية يجب أن يتفق عليها الجميع ولا يمكن القفز فوقها».

مقالات ذات صلة

السبت, 02-11-2019

تركيا تواصل خرق «سوتشي» وروسيا تسير أولى دورياتها المشتركة … قبائل منبج ترحب بدخول الجيش وواشنطن تجلي قاعدة «صرين»

السبت, 02-11-2019

حركة شبه اعتيادية في لبنان والمصارف تفتح أبوابها … نصر اللـه: المقاومة قوية وتجنبنا الوقوع في الفوضى

السبت, 02-11-2019

76 دولاراً بدل عمل عن كل يوم لأعضاء الوفود الثلاثة

السبت, 02-11-2019

كليتشدار أوغلو: لا يمكن لأنقرة التخلص من الإرهاب إلا بالتعاون مع دمشق

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock