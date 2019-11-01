حركة شبه اعتيادية في لبنان والمصارف تفتح أبوابها … نصر اللـه: المقاومة قوية وتجنبنا الوقوع في الفوضى

اعتبر الأمين العام لحزب اللـه، حسن نصر اللـه، أن اللبنانيين تمكنوا خلال الأسبوعين الماضيين من تجنب الوقوع في ما كان يخطط له البعض من الذهاب للفوضى.

وفي كلمة له خلال حفل تأبين أقامه الحزب أمس، قال نصر اللـه: إن الشتائم خلال الأسبوعين الماضيين والتعرض للكرامات والتحريض عليها لم تكن عفوية بل موجهة، وجزم بأن بعض الذين دفعوا باتجاه الشتائم كانوا يريدون استدعاء الشارع الآخر من أجل الاقتتال الداخلي، لافتاً إلى أن الصادقين في التظاهرات لا علاقة لهم بكل هذا الكم من السباب والشتائم.

الأمين العام لحزب اللـه ذكر أنه «كان هناك تعمد لقطع طريق الجنوب»، مضيفاً إن الذي منع الذهاب إلى الفوضى هو «مستوى الوعي الذي تحلى به الكثير من اللبنانيين وعدم الخضوع للمشاعر»، مؤكداً أن من يريد من اللبنانيين مواصلة العمل الاحتجاجي «فهذا حقهم الطبيعي لكن عليهم تنزيه احتجاجاتهم ومنابرهم»، وقال: إن كل من يريد الصدام بين الشوارع والقواعد المؤيدة للقوى السياسية، يجب مواجهته بالصبر مهما كانت الضغوط.

ورأى نصر اللـه أنه «لا يجوز أن يدفع أحد باتجاه حراك بعناوين طائفية بعد أن أظهر الحراك أنه مطلبي عابر للطوائف»، وتابع: الذين وضعوا هدف إسقاط مؤسسات الدولة لم يكونوا قادرين على طرح البديل عن الفراغ، واعتبر أنه لم يرفع شعارات مضللة وتصدى للمسؤولية لمنع انهيار البلد.

الأمين العام لحزب اللـه شدد على ثقته بالمقاومة، وقال: «لسنا قلقين على المقاومة لأننا أقوياء جداً جداً، ولم يأت زمن على هذه المقاومة كانت بهذه القوة»، وأوضح أن إبداء الخشية من استقالة الحكومة «مرتبط بخشيتنا على بلدنا وشعبنا وليس على المقاومة كما قد يشتبه البعض».

كلمة نصر اللـه جاءت بعد يوم لبناني هادئ، شهد حركة شبه طبيعية، بعد أن أعاد الجيش اللبناني فتح الطرقات في بيروت والمناطق التي أصبحت تقفل لأهداف مختلفة وبوتيرة متفاوتة، فيما شهدت مناطق الاعتصامات حركة خفيفة ازدادت مع ساعات المساء وهو ما يحصل يومياً.

وبعد إقفال طويل فتحت المصارف اللبنانية أبوابها اليوم في المناطق اللبنانية كافة أمام المواطنين، ورُصدت حركة مواطنين كثيفة في أغلب المناطق أمام البنوك والمصارف، الذين حضروا من أجل استئناف تسيير معاملاتهم البنكية، وقَبض رواتِبِهِم.