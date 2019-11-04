اللاذقية أولاً وحلب ثانياً… ودمشق سابعاً … 280 مليار ليرة لمجالس المحافظات والمجالس المحلية في 2020

حظيت محافظة اللاذقية بأكبر نسبة بين المحافظات في اعتمادات العمليات الجارية والاستثمارية بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة 2020، وذلك بمبلغ وصل إلى 37.23 مليار ليرة سورية، ما نسبته 13.28 بالمئة من إجمالي اعتمادات المحافظات البالغ 280.45 مليار ليرة.

وجاءت محافظة حلب في المرتبة الثانية بمجموع اعتمادات 32.32 مليار ليرة، ما نسبته 11.52 بالمئة من إجمالي اعتمادات المحافظات.

أما محافظة طرطوس، فقد جاءت في المرتبة الثالثة، بمجموع اعتمادات جارية واستثمارية وصل إلى 32.13 مليار ليرة، بما نسبته 11.46 بالمئة من الإجمالي.

وحسب مشروع الموازنة فقد بلغ مجموع اعتمادات المحافظات التي تصدرت المراتب الثلاثة الأولى وهي اللاذقية وحلب وطرطوس 101.17 مليار ليرة، بنسبة وصلت إلى 36.3 بالمئة من الاعتمادات الإجمالية للمحافظات.

وفي متابعة ترتيب المحافظات، جاءت ريف دمشق في المرتبة الرابعة، بمجموع اعتمادات وصل إلى 28.39 مليار ليرة، ما نسبته 10.12 بالمئة من الإجمالي، ومن ثم حلت محافظة حمص في المرتبة الخامسة، بمجموع اعتمادات 25.81 مليار ليرة، ما نسبته 9.20 بالمئة، وفي المرتبة السادسة جاءت محافظة حماة بمجموع اعتمادات 25.17 مليار ليرة، ما نسبته 8.97 بالمئة.

جاءت سابعاً محافظة دمشق، بمجموع اعتمادات 18.48 ملياراً، ما نسبته 6.59 بالمئة من إجمالي اعتمادات المحافظات، ومن ثم السويداء بمجموع اعتمادات 15.05 ملياراً، بنسبة 5.37 بالمئة من الإجمالي، تلتها محافظة دير الزور بـاعتمادات جارية واستثمارية بلغت 13.4 ملياراً، ما نسبته 4.78 بالمئة من إجمالي اعتمادات المحافظات، وجاءت بعدها محافظة درعا بمجموع اعتمادات 12.5 مليار ليرة، ما نسبته 4.46 بالمئة من الإجمالي، ثم الحسكة باعتمادات بلغت 12.46 مليار ليرة، نسبتها 4.44 بالمئة من الإجمالي.

هذا وتم تخصيص محافظة إدلب بمبلغ إجمالي للاعتمادات الجارية والاستثمارية 10.85 مليارات، ما نسبته 3.87 بالمئة من إجمالي اعتمادات المحافظات، تلتها محافظة الرقة بمجموع اعتمادات 9.33 مليارات ليرة، ما نسبته 3.33 بالمئة من الإجمالي.

وأخيراً جاءت محافظة القنيطرة بمجموع اعتمادات وصل إلى 7.33 مليارات ليرة، ما نسبته 2.61 بالمئة من إجمالي اعتمادات المحافظات.