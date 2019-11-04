المعلم يتسلم أوراق اعتماد سفير جنوب إفريقيا الجديد

تسلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم أمس، أوراق اعتماد باري فيليب غيلدر سفير جمهورية جنوب إفريقيا الجديد.

وحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والمغتربين على «فيسبوك»، فقد استقبل المعلم السفير غيلدر وتسلّم منه نسخة عن أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً وفوق العادة لجمهورية جنوب إفريقية لدى الجمهورية العربية السورية.

ودار الحديث خلال اللقاء حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.