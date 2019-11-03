«نجمة الصبح» يحقق التانيت الذهبي في أيام قرطاج السينمائية

فاز الفيلم السوري «نجمة الصبح» بجائزة التانيت الذهبي للجمهور في الدورة الثلاثين لأيام قرطاج السينمائية «دورة نجيب عياد».

الشريط من إنتاج المؤسسة العامة للسينما تأليف وسيناريو وحوار جود سعيد بالشراكة مع سماح القتال وإخراج جود سعيد وبطولة محمد الأحمد وحسين عباس ولجين إسماعيل ويوسف المقبل ورنا جمول ومأمون الخطيب وكرم الشعراني ونسرين فندي وآخرين.

الفيلم روائي طويل يتناول ملف مخطوفات سوريات تعرضن للتعذيب خلال سنوات الحرب، مسلطاً الضوء على معاناتهن.

تنطلق الحكاية عام 2013، حيث الواقع المتوتر لوطن يعيش حالة قلق نتيجة الكثير من العنف والخوف الذي يحوطه، حكاية عن نساء في زمن تتلاحق فيه الأحداث العنيفة، وصراع بين الخير والشر، ومصير نساء مختطفات وحكاية عن الحب والمطر والوطن.