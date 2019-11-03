تفاوت في نسب توزيع مازوت التدفئة في مناطق حماة

تختلف نسبة توزيع مازوت التدفئة للأهالي بمحافظة حماة من منطقة إلى أخرى، وبحسب توافره وهمة لجان الأحياء المكلفة بالتوزيع، فعلى حين بلغت بسلمية حتى تاريخه بحدود 35 بالمئة وفي الغاب 25 بالمئة فإنها في مصياف لم تبلغ الـ15 بالمئة.

ويتخوف المواطنون من مداهمة البرد قبل حصولهم على الـ100 لتر الأولى من مخصصاتهم، ويتساءلون متى سيحصلون على المئة الثانية إذ إنهم وحتى اليوم لم يحصلوا على الأولى؟!

رئيس لجنة المحروقات بمجلس مدينة سلمية محمد رزوق بيَّنَ لـ«الوطن» أن كميات مازوت التدفئة الموزعة من تاريخ 5/9/2019 حتى اليوم بلغت 1 مليون و119 ألفاً و900 لتر موزعة على11199 عائلة بموجب البطاقة الذكية والمتبقي بحدود 30 ألف بطاقة.

وقال: من المتوقع أن ينتهي توزيع الـ100 لتر الأولى بمنتصف كانون الأول القادم، ليتم البدء بتوزيع الدفعة الثانية.

وأوضح أن الكميات المطلوبة لتغطية حاجة العائلات من الدفعة الأولى 2 مليون ليتر، وقد تم تخصيص مدينة سلمية لهذا الشهر تشرين الثاني، بكمية 1 مليون و200 ألف لتر، منوهاً بأن نسبة توزيع المئة لتر الأولى بلغت حتى تاريخه 35 بالمئة.

فيما بيَّنَ مصدر في مجلس مدينة مصياف أن نسبة توزيع المئة لتر الأولى لم تتجاوز الـ15 بالمئة حتى اليوم وأن عدد الأسر التي حصلت على مخصصاتها من المئة لتر الأولى بحدود 1300 عائلة من أصل 13 ألف عائلة بحسب سجلات مجلس المدينة والبطاقة الذكية، تحتاج إلى 1 مليون و300 ألف لتر ليستكمل توزيع المئة لتر الأولى فقط.

وأما في منطقة الغاب التي تعد أكثر مناطق المحافظة برودةً، فقد بلغت نسبة توزيع المئة لتر الأولى على الأهالي 25 بالمئة، بينما يبلغ عدد العائلات الحاصلة على البطاقة الذكية 51 ألفاً.

وبيَّنَ مصدر في منطقة الغاب أنه تم تخصيص 63 طلباً للمنطقة لهذا الشهر بكمية 1 مليون و686 ألف لتر وهي تغطي 60 بالمئة من حاجة أهالي المنطقة من الدفعة الأولى.

مصدر في فرع محروقات حماة أكد أن كل مناطق المحافظة ستحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة حسب الخطة الوزارية، والأولوية لأسر وذوي الشهداء، وأوضح أن الكميات الواردة شهرياً تكفي المحافظة وتغطي مخصصات العائلات من المئة الأولى.