شؤون محلية

تفاوت في نسب توزيع مازوت التدفئة في مناطق حماة

| حماة- محمد أحمد خبازي

الإثنين, 04-11-2019

تختلف نسبة توزيع مازوت التدفئة للأهالي بمحافظة حماة من منطقة إلى أخرى، وبحسب توافره وهمة لجان الأحياء المكلفة بالتوزيع، فعلى حين بلغت بسلمية حتى تاريخه بحدود 35 بالمئة وفي الغاب 25 بالمئة فإنها في مصياف لم تبلغ الـ15 بالمئة.
ويتخوف المواطنون من مداهمة البرد قبل حصولهم على الـ100 لتر الأولى من مخصصاتهم، ويتساءلون متى سيحصلون على المئة الثانية إذ إنهم وحتى اليوم لم يحصلوا على الأولى؟!
رئيس لجنة المحروقات بمجلس مدينة سلمية محمد رزوق بيَّنَ لـ«الوطن» أن كميات مازوت التدفئة الموزعة من تاريخ 5/9/2019 حتى اليوم بلغت 1 مليون و119 ألفاً و900 لتر موزعة على11199 عائلة بموجب البطاقة الذكية والمتبقي بحدود 30 ألف بطاقة.
وقال: من المتوقع أن ينتهي توزيع الـ100 لتر الأولى بمنتصف كانون الأول القادم، ليتم البدء بتوزيع الدفعة الثانية.
وأوضح أن الكميات المطلوبة لتغطية حاجة العائلات من الدفعة الأولى 2 مليون ليتر، وقد تم تخصيص مدينة سلمية لهذا الشهر تشرين الثاني، بكمية 1 مليون و200 ألف لتر، منوهاً بأن نسبة توزيع المئة لتر الأولى بلغت حتى تاريخه 35 بالمئة.
فيما بيَّنَ مصدر في مجلس مدينة مصياف أن نسبة توزيع المئة لتر الأولى لم تتجاوز الـ15 بالمئة حتى اليوم وأن عدد الأسر التي حصلت على مخصصاتها من المئة لتر الأولى بحدود 1300 عائلة من أصل 13 ألف عائلة بحسب سجلات مجلس المدينة والبطاقة الذكية، تحتاج إلى 1 مليون و300 ألف لتر ليستكمل توزيع المئة لتر الأولى فقط.
وأما في منطقة الغاب التي تعد أكثر مناطق المحافظة برودةً، فقد بلغت نسبة توزيع المئة لتر الأولى على الأهالي 25 بالمئة، بينما يبلغ عدد العائلات الحاصلة على البطاقة الذكية 51 ألفاً.
وبيَّنَ مصدر في منطقة الغاب أنه تم تخصيص 63 طلباً للمنطقة لهذا الشهر بكمية 1 مليون و686 ألف لتر وهي تغطي 60 بالمئة من حاجة أهالي المنطقة من الدفعة الأولى.
مصدر في فرع محروقات حماة أكد أن كل مناطق المحافظة ستحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة حسب الخطة الوزارية، والأولوية لأسر وذوي الشهداء، وأوضح أن الكميات الواردة شهرياً تكفي المحافظة وتغطي مخصصات العائلات من المئة الأولى.

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 06-11-2019

«التموين»: تنتظر الانتهاء من دراسة حاجة المخابز لزيادة المخصصات! … قرى منطقة المرج في الغوطة الشرقية تشتكي قلة الخبز منذ شهور

الأربعاء, 06-11-2019

وزير التموين: لست راضياً عن أداء «السورية للتجارة» … وزير الداخلية: جواز السفر الإلكتروني العام القادم.. عنوان رقمي لكل مواطن … نائب وزير الدفاع لـ«الوطن»: قانون المؤسسة الاجتماعية في لمساته الأخيرة

الأربعاء, 06-11-2019

50 بالمئة معدل ازدياد الطلاب المستجدين في «آداب دمشق» ونسبة الدوام فاقت الـ95 بالمئة؟ … الشعال لـ«الوطن»: سجلنا 8 آلاف طالب مستجد حتى تاريخه.. ومركز الخدمة قضى على أي حالة تلاعب

الأربعاء, 06-11-2019

«نيرفانا» مجمع سياحي جديد على أرض مقهى الحجاز … علي: فندق خمس نجوم ومجمع تجاري على مساحة 5 آلاف وبارتفاع 12 طابق

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock