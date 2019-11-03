سورية

توقيف 12 سورياً في تونس لعبورهم الحدود خلسة

| وكالات

الإثنين, 04-11-2019

أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن إيقاف 12 مهاجراً سورياً غير شرعي اجتازوا الحدود البرية مع الجزائر خلسة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نقله قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني: إن المهاجرين السوريين غير الشرعيين جرى إيقافهم في ولاية القصرين، بعد أن اجتازوا الحدود الجزائرية في اتجاه الحدود التونسية.
وحسب البيان، «تم الاحتفاظ بهم لمواصلة التحريات معهم ومباشرة قضية عدلية في شأنهم موضوعها دخول التراب التونسي على غير الصيغ القانونية».
ويقيم بعض المهجرين السوريين في تونس منذ اندلاع الأزمة في سورية عام 2011، لكن أعدادهم غير معروفة بشكل دقيق.
وفي حزيران 2018، قال ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مازن أبو شنب أن عدد اللاجئين المسجلين من حاملي الجنسية السورية في تونس يناهز الألف لاجئ.

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