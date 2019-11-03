برجك اليوم – الاثنين 04 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أوقات ممتازة ومناسبات وقد تحسن علاقاتك لتسير باتجاه الأفضل حولك مرح وتسلية، وخاصة أصدقاءك القدماء الذين تعود لرؤيتهم أو تستعيدهم بحكم الصدفة أو الحاجة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تقبل قليلاً من الضغط ولا تأخذ قرارات متسرعة ولا تدخل في صدامات لإقناع الطرف الآخر، فالوقت ليس مناسباً بل حاول أن تحتفظ بمكاسبك السابقة وانتظر حتى تنجلي نتيجة الأحداث.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران يحمل لك هذا اليوم شراهة للتعلم ابتداءً من تجاربك وانتهاءً بتجارب الآخرين، فطموحك أكبر بكثير مما تحصل عليه فتغلب على مشاعرك بالغفران والمحبة والجهد المتواصل.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تشعر بالدعم من المحيط ويمنحك هذا المحيط الغفران عن الأخطاء السابقة والمحبة، وقرارات حاسمة قد تأخذها وبمساعدة المحيط الذي يمنحك التأييد لأمور ظننتها بعيدة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب الحقيقة أن شبح التعب العائلي، قد يجعل ميزان حياتك يختل لمصلحة تراجع بالعمل، فأمورك العائلية قد تجعلك عصبياً والمطلوب منك أن تراقب تصرفاتك جيداً.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول قد تفكر في اتباع حمية غذائية ما يؤثر في نفسيتك وتصبح نزقاً زيادة عن اللزوم بسبب مشاكل صحية، فاليوم أحياناً أنت مكتئب وأحياناً كسول وأحياناً تشعر بمعنويات منخفضة.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول اليوم جيد ليعطيك الكلمة العليا مع من حولك فتصبح أكثر تعبيراً عن نفسك بصراحة، وتمتلك إمكانيات جيدة للتقدم وتصبح مواهبك على المحك فتراها حولك على كل لسان.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني احرص على الاتصال بمن تحب وامنح الاهتمام لعائلتك بهاتف أو سؤال، فأنت تعاني من حاجتك إلى الاطمئنان ومرارة الوحدة وتفهم أكبر ممن حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أيام جيدة للقرارات والإنجازات وفيها الكثير من البوادر لتحريك الأمور الراكدة، ولتجذب الناس إليك وتكون محور اهتمام من حولك وقد تفوز في منافسة أو تفرح لمباركة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني يوم قد يوقعك في مضايقات مالية وعليك أن توازن أمورك فقد تعودت على المصروف الكثير، وأنا أظن أنك ستحتاج جدياً إلى إعادة النظر في طريقة حياتك وطريقة صرفك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت جذاب اليوم ومهيمن على من حولك واليوم للقرارات أو لتتطور الأمور لمصلحتك، ولتزيد حماستك وتفرح لتعزيز قدراتك مع من حولك فالحيوية هي مصدر طاقتك وحماسك.