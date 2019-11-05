هكذا تتعامل مع لدغات البعوض

يقوم الجسم بإفراز المزيد من المواد المثيرة للحكة، ومن ثم سرعان ما تتعرض هذه المواضع للالتهاب، في حال حك مواضع لدغات البعوض.

وبدلاً من حك موضع اللدغة، يمكن اللجوء إلى بعض الوصفات المنزلية لعلاج الحكة والالتهابات، مثل استخدام نصف بصلة أو شريحة من الليمون لتطهير الموضع، كما أن خل التفاح يحد من الحكة، عندما يوضع على الجلد فور اللدغ، ويمتاز الحليب المخثر بتأثير مضاد للالتهابات، حيث يوضع بارداً على ضمادة على موضع اللدغ.

كما يمكن علاج الحكة والالتهابات والاستجابات التحسسية بواسطة الكريمات والجل، وتحتوي هذه المستحضرات، على سبيل المثال، على مضادات الهيستامين والهيدروكورتيزون.

ولتجنب لدغات البعوض، ينبغي بعد ممارسة الرياضة، الاستحمام بسرعة وتبريد الجلد، كما أن الملابس الطويلة تقي الساقين والذراعين من اللدغات، إضافة إلى هذا يفضل ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة، حيث إن الملابس الداكنة تجذب البعوض إليها.

ويمكن أيضاً الحماية من البعوض عن طريق سبراي البعوض، الذي يتم استعماله على الجلد ليشكل حاجزاً من الرائحة، لمنع وقوف الحشرات على الجلد.