بداية منطقية لدوري الأولى

انطلقت أمس مباريات دوري الدرجة الأولى فأقيمت ثلاث مباريات في المجموعتين الأولى والثالثة.

ففي المجموعة الأولى فاز اليقظة على الكسوة 4/2، سجل لليقظة حارث النايف هدفين وعلاء ياسمينة ومحمود حسان، وسجل للكسوة حسام حمادة من جزاء ومدافع اليقظة حسين عرنوس بمرماه بالخط, وتعادل في النبك فريقها مع معضمية الشام بهدف لهدف، سجل لأصحاب الأرض بلال نعنوس وللضيوف عدنان التقي، وإشارة استفهام للتقي خروجه بالحمراء وخصوصاً أنه دولي واحترف خارجياً ويدرك مدى تأثير هذه البطاقة على الفريق؟

ويستضيف اليوم على ملعبه فريق المجد ضيفه الشعلة من درعا.

في حماة خسر عمالها أمام ضيفه التضامن القادم من اللاذقية بهدف لثلاثة، سجل للتضامن محمد خرفان وكرم عطاف وسامر نحلوس، وألغيت مباراة الحرفيين مع قمحانة لانسحاب الأول وتأجل لقاء الجهاد مع عفرين لإشعار آخر.