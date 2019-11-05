عربي ودولي

ولايتي: ما يجري في لبنان والعراق شأن داخلي

| سانا

الأربعاء, 06-11-2019

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن ما يجري في لبنان والعراق شأن داخلي وأن شعبي البلدين هما من يقرر مستقبل بلديهما.
وقال ولايتي في مقابلة مع قناة «فرانس 24» إن ما يقرره الشعبان العراقي واللبناني والأنظمة القانونية في هذين البلدين هما المعيار الأساس لتحديد مصيرهما، مشدداً على أن إيران لن تتدخل في الشأنين الداخليين للعراق ولبنان كما لم تفعله بالنسبة لأي بلد.
بدوره شدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي على أن دور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في التطورات الأخيرة في العراق ولبنان هو دور خبيث وأن محاولاتهما هذه عقيمة ولن تفلح.

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