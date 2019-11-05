ولايتي: ما يجري في لبنان والعراق شأن داخلي

أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن ما يجري في لبنان والعراق شأن داخلي وأن شعبي البلدين هما من يقرر مستقبل بلديهما.

وقال ولايتي في مقابلة مع قناة «فرانس 24» إن ما يقرره الشعبان العراقي واللبناني والأنظمة القانونية في هذين البلدين هما المعيار الأساس لتحديد مصيرهما، مشدداً على أن إيران لن تتدخل في الشأنين الداخليين للعراق ولبنان كما لم تفعله بالنسبة لأي بلد.

بدوره شدد نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي على أن دور الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في التطورات الأخيرة في العراق ولبنان هو دور خبيث وأن محاولاتهما هذه عقيمة ولن تفلح.