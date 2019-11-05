الأولى

الأمم المتحدة: محاكمة إرهابيي «داعش» في بلدانهم هو الخيار الوحيد

| وكالات

الأربعاء, 06-11-2019

طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، بضرورة محاكمة الإرهابيين الأجانب من تنظيم «داعش»، والمحتجزين في سورية والعراق، في بلدانهم، عازية طلبها إلى عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية.
وقالت كالامار في تصريحات صحفية: «ينبغي إرسال الإرهابيين الأجانب من تنظيم داعش إلى بلدانهم، وتقديمهم للعدالة هنالك، بسبب عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية»، وأضافت: «أنا لا أقول إن فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا هي أفضل خيار لمحاكمة مقاتلي داعش، لكن في الوقت الحالي هو الخيار الوحيد».

مقالات ذات صلة

الأربعاء, 06-11-2019

سليمان: نعمل وفق ما اقترحناه.. القادري: طروحاتهم سياسية.. سكيف: الفاصل بيننا مفهوم الانتماء للوطن … جلسة المصغرة «جيدة» وتشدد على البناء الصحيح لعمل اللجنة

الأربعاء, 06-11-2019

«حياكة» دستور جديد

الأربعاء, 06-11-2019

موسكو: لا اتفاق مع واشنطن ونسعى لجمع مسؤولين سوريين وأتراك في «سوتشي»

الأربعاء, 06-11-2019

إعادة افتتاح مركز الفارابي الثقافي في دمشق قريباً … المقداد: علاقتنا بكازاخستان تاريخية ومستعدون للارتقاء بها

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock