الأمم المتحدة: محاكمة إرهابيي «داعش» في بلدانهم هو الخيار الوحيد

طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، بضرورة محاكمة الإرهابيين الأجانب من تنظيم «داعش»، والمحتجزين في سورية والعراق، في بلدانهم، عازية طلبها إلى عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية.

وقالت كالامار في تصريحات صحفية: «ينبغي إرسال الإرهابيين الأجانب من تنظيم داعش إلى بلدانهم، وتقديمهم للعدالة هنالك، بسبب عدم وجود قانون انتقالي في المنطقة يستطيع النظر في الجرائم الدولية»، وأضافت: «أنا لا أقول إن فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا هي أفضل خيار لمحاكمة مقاتلي داعش، لكن في الوقت الحالي هو الخيار الوحيد».