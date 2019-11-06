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عقار لعلاج السكري قد يساعد في الإقلاع عن التدخين

| وكالات

الخميس, 07-11-2019

زعمت دراسة جديدة أن عقاراً يُستخدم عادة لعلاج داء السكري النوع 2 قد يكون مفيداً للمدخنين الذين يحاولون التخلص من إدمان هذه العادة.
ووجد باحثون إيطاليون أن عقار بيوغليتازون ساهم في تخفيف آثار التخلص من النيكوتين لدى الفئران.
ويمكن لأعراض محاولة وقف التدخين الشاقة، بما في ذلك القلق والتهيج، أن تجعل من الصعب على المدخنين التخلي عن السجائر، حتى لو رغبوا بذلك.
وتأتي العلاجات الشائعة لوقف التدخين مع مجموعة من الآثار الجانبية، بما في ذلك الغثيان والصداع وصعوبة النوم والكوابيس.
وتشير الدراسة الجديدة التي أجرتها جامعة «كاميرينو»، إلى أن البيوغليتازون يمكن أن يساعد المدخنين أيضاً على وقف العادة السيئة، مع آثار جانبية أقل حدة.
ويستهدف العقار مستقبلات نووية تسمى PPARy، الموجودة في مناطق الدماغ المشاركة في إدمان النيكوتين.
وقال الباحثون إنهم شهدوا انخفاضاً ملحوظاً في شدة الأعراض لدى الفئران التي أعطيت العقار، وأضافوا إنه يخفف بشكل كبير السلوك الشبيه بالقلق.
وأوضح فريق البحث في مجلة علم الأعصاب، أن متعاطي النيكوتين يواجهون مخاطر أكبر بنسبة 30 بالمئة للإصابة بمرض السكري النوع الثاني.

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