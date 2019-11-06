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طريقة لتخفيض الوزن من دون رياضة

| وكالات

الخميس, 07-11-2019

وجد عدد من الأطباء طريقة للتخلص من الوزن الزائد من دون ممارسة الرياضة للذين لا يستطيعون القيام بها، ووجدوا أنه من الضروري تناول المواد الغذائية الغنية بالبروتينات بكثرة مثل اللحم والدواجن والأسماك أو بدائلها مثل الفاصولياء والبازلاء والحمص والمكسرات وبذور شيا وبذور اليقطين والفول السوداني غير المملح وغيرها من الحبوب.
وقد دعا خبراء التغذية كل من يرغب في تخفيض وزنه الامتناع عن تناول المشروبات الغازية والطاقة وينصحون مرضاهم بالنوم المنتظم والابتعاد عن الإجهاد خلال اليوم.

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