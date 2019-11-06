مكان لا حياة فيه رغم وجود الماء

أثبت فريق علمي من جامعة باريس الجنوبية عدم إمكانية وجود أي كائن حي وحتى البكتيريا في وادي البراكين «دالول» في إثيوبيا.

وأشار الباحثون إلى أن المياه على سطح الأرض تستخدم كمعيار في تحديد إمكانية وجود الحياة في هذا المكان أو ذاك. ولكن خلال عمل البعثة العلمية للجامعة في هذا الوادي اتضح وجود أماكن على الأرض محرومة من الحياة على الرغم من وجود الماء.

ووفقاً للخبراء، يعود السبب في هذا إلى أن المياه في هذا الوادي ساخنة جداً تصل حرارتها إلى 109 درجات مئوية، ومالحة جداً ومشبعة بالمغنيسيوم. كما أن تركيب هذه المياه يفتت الخلايا الحية.

ومع ذلك اكتشف الباحثون وجود الحياة على مقربة من هذا الوادي وهي عبارة عن بكتيريا قديمة أحادية الخلية.

ويذكر أن وادي البراكين دالول بأملاحه ومصادره الحمضية قد أدرج في قائمة أسخن مناطق العالم. فوفقاً للخبراء هنا في الوادي أعلى درجة حرارة للهواء في العالم. وتضم هذه القائمة مدينة العزيزية في ليبيا، ومدينة وادي الخليفة في السودان، ووادي الموت في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.