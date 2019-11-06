إسرائيل تشارك في «نيوم» السعودية و«إكسبو دبي 2020»!

في إطار الخطوات التطبيعية العربية الإسرائيلية أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية بأن الإمارات ستتيح للسياح الإسرائيليين زيارة دبي خلال فترة استضافتها لمعرض «إكسبو 2020» الدولي. فيما يشارك كيان الاحتلال في تخطيط مدينة «نيوم» السعودية.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس عن مصدر في فريق إدارة المعرض الذي سيبدأ أعماله في دبي، خلال شهر تشرين الأول من العام المقبل، قوله إن سلطات إسرائيل والإمارات تخوض منذ زمن مفاوضات بغية منح السياح الذين يحملون الجوازات الإسرائيلية فرصة حضور المعرض.

علاوة على ذلك، قال مصدر آخر للصحيفة إن المعرض الدولي المقبل قد يصبح: «اختباراً جيداً لمنح السياح الإسرائيليين زيارة البلاد»، مؤكداً أن الإمارات في حال نجاح هذا الاختبار «قد تبقي أبوابها مفتوحة أمام الإسرائيليين دائماً».

ونقل التقرير عن نائب رئيس مديرية السياحة في إمارة رأس الخيمة، محمد خاطر، إبداءه أمله في أن يحضر الإسرائيليون المعرض، مضيفاً: «حتى في الوقت الحالي يزورنا بعض الإسرائيليين وستسرنا استضافة جميع السياح من إسرائيل».

على خط مواز أكد مصدران سعوديان لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أنّ أصحاب مشاريع إسرائيليين في مجال التكنولوجيا والسايبر يشاركون في تخطيط وبناء البنى التحتية لمدينة «نيوم» السعودية.

ومشروع «نيوم» هو مدينة أعلن ولي العهد السعودي في تشرين الأول 2017 إطلاقها، وسيتم بناؤها شمال غرب السعودية وستكون أيضاً على أراضٍ أردنية ومصرية.