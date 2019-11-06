سورية

روسيا: جولة جديدة من محادثات «أستانا» ستعقد قريباً

| وكالات

الخميس, 07-11-2019

أعلنت موسكو أمس أن تنسيقاً يجري حالياً للاتفاق على موعد عقد جولة جديدة من المحادثات السورية السورية في العاصمة الكازاخية «نور سلطان»، أستانا سابقاً.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين في تصريح صحفي أمس، نقلته وكالة «سانا» للأنباء: إنه يجري حالياً التنسيق للاتفاق على موعد عقد الجولة القادمة من محادثات «أستانا» حول الأزمة في سورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان، مشيراً إلى أن الاجتماع سيعقد في وقت قريب.
وأعلن وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي في بداية الشهر الماضي في تصريحات صحفية، أن التحضيرات مستمرة لعقد جولة جديدة من محادثات أستانا حول الأزمة السورية في العاصمة الكازاخية نور سلطان خلال الشهر ذاته.
وقال حينها: إن «خطط عقد الاجتماع قائمة، ونحن من جانبنا مستعدون له، وننتظر تأكيداً رسمياً لموعد انعقاده»، مشيراً إلى أن «صيغة أستانا» لحل الأزمة في سورية تحافظ على أهميتها.
وفي الثاني عشر من الشهر ذاته أكد تلاوبردي في تصريح للصحفيين، أن عدوان النظام التركي على الأراضي السورية، قد يؤجل عقد جولة محادثات أستانا المقبلة إلى تشرين الثاني، أي الشهر الجاري، معتبراً أن العدوان لا يفقد الجولة أهميتها.
وأول من أمس، أشاد نائب وزير الخارجية والمغتربين خلال استقباله السفير المتجول لجمهورية كازاخستان خيرت لاما شريف، بالدور المهم الذي قامت به كازاخستان من خلال استضافتها اجتماعات مسار أستانا حول سورية والجهود التي بذلتها لنجاحه.
بدوره أشار السفير شريف إلى أن زيارته تأتي في إطار حرص بلاده على تطوير علاقتها مع سورية التي ترتبط معها بعلاقات تاريخية عميقة، مؤكداً دعم بلاده المستمر للجهود المبذولة في إطار مسار أستانا بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.
وبدأت اجتماعات أستانا منذ مطلع عام 2017، وتم عقد ثلاثة عشر اجتماعاً بصيغة أستانا أحدها في مدينة سوتشي الروسية، وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

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