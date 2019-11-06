الخطيب: نحتاج لـ1.2 مليار دولار لإعادة الاتصالات للمناطق المحررة.. عرنوس: الاستخدام الجائر للآبار حول مناطق لصحارى … خربوطلي: نخطط لرفع توليد الكهرباء لـ9 آلاف ميغا واط عام 2023

أعلن وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي عن دراسة تتضمن رفع توليد الكهرباء إلى 9 آلاف ميغا واط حتى عام 2023 (من 4.2 آلاف حالياً) وأنه تم ربط الشبكة لتعود قوية كما كانت قبل الحرب، مؤكداً أن هناك عدداً من المجموعات متوقفة من الممكن أن تولد ألفي ميغا واط لعدم توافر الغاز وفي حال توافر المادة سوف تقلع المجموعات مباشرة.

وخلال مناقشة لموازنة وزارته في لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أوضح خربوطلي أنه يصل إلى الكهرباء 11.5 مليون م3 من الغاز يومياً وفي حال تم تشغيل المجموعات المتوقفة فالوزارة بحاجة إلى 18 مليون م3 غاز في الحد الأدنى.

وفيما يتعلق بمحطة توليد حلب كشف خربوطلي أن إحدى الشركات الإيرانية سوف تزور سورية للتعاقد على تنفيذ المحطة التي تكلف 63 مليار ليرة.

وكشف وزير الاتصالات والتقانة إياد محمد الخطيب أن قطاع الاتصالات بحاجة إلى 1.2 مليار دولار لإعادة الاتصالات في المناطق التي تم تحريرها، مؤكداً أنه لم يتم بعد تقدير الأضرار في المناطق التي لم يتم تحريرها.

وأكد وزير الموارد المائية حسين عرنوس أن هناك استنزافاً في منسوب المياه الجوفية مشيراً إلى أن ينابيع المزيريب جفت وحالياً هي صحراء نتيجة الاستخدام الجائر للآبار، مضيفاً: لكن الوضع ليس مقلقاً وهي بحاجة إلى عناية وحزم وترشيد.