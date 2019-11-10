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توفي بسبب ألعاب الكمبيوتر

| وكالات

الإثنين, 11-11-2019

توفي طالب تايلاندي يبلغ من العمر 17 عاماً وتبين أنه مصاب بجلطة دماغية بعد أن أمضى أسبوعاً من عطلته المدرسية وراء شاشة الكمبيوتر.
ونقلت صحيفة «​ديلي ميل» البريطانية عن والدي الطالب، بلافات هاركين، إنه أمضى أسبوعاً كاملاً دون أن ينفصل عن جهاز الكمبيوتر وهو مشغول بألعاب الكمبيوتر، وطلبا منه بأن يتوقف عن اللعب وأحضرا له الأكل إلى غرفته، لكنه أصر على الاستمرار في اللعب ليلاً ونهاراً.
وأوضح الوالدان أن المراهق كان مدمناً على ألعاب الكمبيوتر ولم يستجب إلى طلباتهما ولم يتواصل معهما.
وجلب أبوه يوماً إلى غرفته الأكل فوجده مطروحاً على الأرض، فاستدعى ​سيارة​ الإسعاف إلا أن الأطباء أثبتوا موت الولد الذي أصابته الجلطة الدماغية.

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