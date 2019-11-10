الصفحة الأخيرة

التحذير من ارتفاع فرص انقراض البشرية

| وكالات

الإثنين, 11-11-2019

تحذر دراسة صادمة من أن فرص موت أو انقراض البشرية في أي سنة مرتفعة للغاية.
وحلل علماء في جامعة أكسفورد، الأرقام والبيانات حول مدى احتمال تعرّض البشر للانقراض الطبيعي.
وهذا يعني حدوث موت جماعي بسبب انفجار بركاني ضخم، أو تأثير كويكب، بدلاً من أي حدث ناجم عن نشاط الإنسان، مثل الحرب النووية.
وكتب العلماء في ورقتهم البحثية: «على الرغم من أن النشاط البشري يزيد بشكل كبير من معدلات الانقراض للعديد من الأنواع، إلا أن انقراض الكائنات كان حدثاً منتظماً قبل ظهور البشرية بوقت طويل. ووقع العديد من حالات الانقراض بسبب تحولات بيئية تدريجية، أو سباقات التسلح التطورية، أو التنافس المحلي بين الأنواع والبعض الآخر كان مفاجئاً، كونه جزءاً من الانقراض الجماعي العالمي الناجم عن تأثيرات الكويكبات أو البراكين، أو لأسباب لم تُحدد بعد. هل يمكن أن تصيب الكارثة هذه جنسنا البشري؟».
وبناء على الأرقام، وبحسب العلماء هناك فرصة واحدة كحد أقصى من بين 14 ألف فرصة، بأن يفنى الجنس البشري في سنة ما.
وفي حال أخذ العوامل البشرية في الاعتبار، فإن فرص انقراضنا الفعلية ستكون أبكر بكثير ويعد تغير المناخ وكذلك الحرب النووية أو البيولوجية عاملين من هذه العوامل، حيث لم يحسب الفريق خطر انقراض البشر مع وضع ذلك في الاعتبار.
وإلى جانب البراكين والكويكبات، قال العلماء إن الحياة على الأرض معرضة لخطر «انفجار نجمي» قد يغمر كوكبنا بالإشعاع المميت.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 11-11-2019

مايلي سايرس تخضع لعملية جراحية

الإثنين, 11-11-2019

توفي بسبب ألعاب الكمبيوتر

الإثنين, 11-11-2019

معلمة تنهال ضرباً على طالبة

الإثنين, 11-11-2019

العثور على كنوز قديمة في مجمدة

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock