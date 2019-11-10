استقالة الخليفة من تدريب الساحل

بعد تعادل الجيش والساحل قدم مدرب الساحل عساف خليفة استقالته من تدريب الفريق وكان قد أشار إلى هذا الأمر في الأسبوع الرابع بعد تعادل الفريق بأرضه مع الكرامة، وقد وافقت الإدارة على استقالة الخليفة وتجري الآن اتصالات مع عدد من المدربين من أجل التعاقد مع أحدهم حتى نهاية الموسم، أما أسباب الاستقالة ورسالة الخليفة لجمهور النادي: شعرت بأن الفريق بحاجة إلى مدرب لديه القدرة على إيصال فكرة وطريقة عمله إلى اللاعبين والإداريين والجمهور بطريقة مختلفة عني كلياً، وأنا حاولت وقدمت كل ما لدي لكني أظن أن النادي بحاجة لمن يفهمه أكثر مني.. أتوجه للجمهور الكريم بأن تصبروا على الفريق وتثقوا باللاعبين فهم جيدون وعندهم شعور كبير بالمسؤولية ولديهم الكثير لتقديمه بالمستقبل.