زين الفندي يعود والنجرس لرفع اللياقة

يوم واحد فقط فصل خسارة أزرق الدير أمام حطين عن تحرك إدارة النادي العاجل لمعالجة الوضع المتدهور والبدء بالخطوات العملية للاستعداد لمرحلة ما بعد التوقف الدولي..

زين الفندي جديد الفتوة هذا كان الخبر الأبرز على ألسنة الجماهير الآزورية بعد توقيع قائد الفريق على عقد انضمامه للنادي منهياً بذلك مرحلة الأخذ والرد التي طالت كثيراً.

إدارة النادي لم تقف عند هذا الحد فبعد تجديدها الثقة بالجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب حسان إبراهيم وكادره المساعد تم التعاقد مع مدرب اللياقة البدنية الوطني المعروف سعد النجرس للإشراف على رفع الجاهزية البدنية للفريق خلال أيام التوقف.

وفي تصريح مقتضب لمدير رجال الفتوة صالح العاني قال: إجراءات الإدارة لن تقف عند هذا الحد وإن هناك خطوات عملية أخرى سيتم القيام بها في الساعات القادمة وستكون كفيلة بحلحلة جميع المشاكل التي عانت منها تشكيلة الفريق والهدف هو مصالحة الجماهير والعودة لمباريات الدوري بنفس جديد وشكل يليق باسم الفتوة.