كأس السلة على مشارف دور الستة الكبار … تأهل الكرامة والوثبة رجالاً والثورة والأشرفية في السيدات

اتضحت صورة الفرق المتأهلة لدور الستة الكبار من مسابقة كأس الجمهورية لسلة الرجال، حيث تأهل عن المجموعة الجنوبية الجيش والوحدة، والكرامة والوثبة عن المجموعة الوسطى، والجلاء والاتحاد عن الشمالية، وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، الأولى تضم صاحب المركز الأول من المجموعة الجنوبية مع صاحب المركز الثاني من الشمالية إضافة لفريق الكرامة متصدر الوسطى، فيما تضم المجموعة الثانية صاحب المركز الأول من المجموعة الشمالية، وثاني الجنوبية، إضافة لفريق الوثبة ثاني الوسطى، من المتوقع أن تبدأ مباريات دور الستة بعد عشرة أيام لكون المجموعتين الجنوبية والشمالية لم تتضح فيهما بعد أصحاب المركزين الأول والثاني.

نتائج وترتيب

في المجموعة الوسطى حسم الكرامة الصدارة بعدما جدد فوزه على الوثبة بحمص بناء على طلب من إدارة الناديين، حيث حضرها السيد محافظ حمص، ورئيس الاتحاد الرياضي العام، ورئيس اتحاد السلة، وبحضور جماهيري كبير، وسارت المجريات دون أي منغصات، وأنهى الكرامة اللقاء لمصلحته (78-72) وفاز النواعير على مستضيفه حطين (89-51) واختتمت مساء أمس مباريات مرحلة الإياب من نفس المجموعة بلقاءين، حيث التقى الوثبة مع حطين، والطليعة مع الكرامة.

وحل الكرامة بالمركز الأول برصيد 14 نقطة من سبعة انتصارات، فيما حل الوثبة بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة من خسارتين وخمسة انتصارات، وجاء النواعير بالمركز الثالث برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وأربع خسارات، وحل الطليعة بالمركز الرابع برصيد 9نقاط من انتصارين وخمس خسارات، وتذيل حطين اللائحة دون أي انتصار وبرصيد 7 خسارات.

وفي المجموعة الجنوبية حقق الجيش فوزاً سهلاً على النصر (117-53) وخسر الثورة أمام الوحدة (66-73) وجرت مساء أمس قمة الوحدة والجيش، وسبقه لقاء جمع الثورة والنصر.

وفي المجموعة الشمالية سارت النتائج كما هو متوقع لها، حيث حقق اليرموك أول فوز له على حساب جاره السكك (71-59)، وتابع الاتحاد مشوار تألقه، وألحق خسارة بالحرية (92-63) وتختتم مباريات الذهاب يوم الجمعة القادم بلقاءين الأول يجمع السكك مع الحرية والثاني بين الجلاء والاتحاد.

وفي كأس السيدات تأهل الوحدة والثورة والأشرفية للمربع الذهبي بعد فوز الوحدة على قاسيون (73-66) وكانا تعادلا ذهاباً (65-65)، وتأهلت سيدات الثورة بعد تعادلهن مع الساحل في لقاء الإياب الذي أقيم بالفيحاء (49-49) وكان الثورة قد فاز في الذهاب بطرطوس (46-41) كما تأهلت سيدات الأشرفية بعد تجاوزهن تشرين في لقاء الإياب (63-48) وخسارتهن في الذهاب (46-41).