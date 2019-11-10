31 مليار ليرة أضرار مؤسسة المباقر

بيَّنَ المدير العام للمؤسسة العامة للمباقر عباس الجلاد أن المؤسسة وضعت في خطة العمل إعادة تأهيل 3 محطات في مجمع أبقار مسكنة بقيمة تقديرية 6 مليارات سورية موزعة على 3 سنوات بدأت بتأهيل المحطة الأولى خلال العام 2018 وهي قيد التنفيذ حالياً.

وأشار الجلاد إلى أن المؤسسة تؤهل منشأة أبقار دير الزور بقيمة 2 مليار و579 مليون ليرة وتستكمل ما تم البدء به وما هو مطلوب ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2018- 2019 في المباقر العاملة في فديو اللاذقية وحمص والغوطة وجب رملة ومشروع الغاب الزراعي.

وأوضح أن المؤسسة انتهت من تجهيز معمل للألبان في فديو باللاذقية والبدء بالعمل والإنتاج حيث إن هذا المشروع خدمي للمواطنين بمايقدم من حليب ومشتقاته بأسعار مناسبة وجودة عالية إضافة إلى تأمين فرص عمل ويتم توزيع منتجاته في صالات البيع التابعة للسورية للتجارة باللاذقية حالياً ولاحقاً في بقية محافظات القطر بالإضافة إلى صالة بيع بدمشق تتبع للمؤسسة. كما تم الانتهاء من تجهيز معمل للأعلاف في فديو وهو يؤمن حاجة المؤسسة من الأعلاف ذات النوعية الجيدة وبأقل التكاليف إضافة إلى تأمين فرص عمل.

كما جهزت المؤسسة معملاً للألبان في جب رملة وآخر للأعلاف وأصبحا جاهزين للدخول في العملية الإنتاجية.

ولفت الجلاد إلى أنه يتبع للمؤسسة 11 مبقرة ومشروعان زراعيان لإنتاج الأعلاف الخضراء والحبوب موزعة على مختلف المحافظات السورية، وبالنسبة للمباقر فهناك 5 مباقر عاملة في جب رملة وفديو والغوطة وحمص وزاهد في طرطوس تستخدم كمركز لبيع البكاكير الحوامل المستوردة للمربين المكتتبين من خلال المصرف الزراعي التعاوني، إضافة إلى 3 مباقر خارجة عن الخدمة وهي الزربة وجورين وتل تمر إلى جانب مباقر مقرر إدخالها في الخدمة وهي مجمع مباقر مسكنة «محطة واحدة» ومبقرة دير الزور وذلك بعد الانتهاء من أعمال تأهيلها ومبقرة درعا قيد الدراسة.

وبالنسبة للمشاريع الزراعية فهناك مشروع الغاب الزراعي يتبع مبقرة جورين ومشروع كتيان يتبع مبقرة الزربة وهو خارج الخدمة منذ أواخر عام 2016.

وعن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسة نتيجة الإرهاب بيّن الجلاد أنها تجاوزت 31 مليار ليرة.