مشفى التوليد الجامعي … 7 آلاف إجراء وعمل جراحي و12 ألف عملية ولادة و250 حالة عقم هذا العام … أسعار القطاع الخاص أعلى من أسعار المشفى بـ15 ضعفاً

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مشفى التوليد الجامعي بدمشق عن إجراء 6 آلاف عملية قيصرية منذ بداية العام وحتى تاريخه مقارنة مع 5500 عملية طبيعية، مبينة أن نسبة العمليات القيصرية 57 بالمئة، ونسبة الولادات الطبيعية حافظت على مكانتها خلال السنوات الماضية بنسبة تفوق الـ40 بالمئة مقارنة مع إجمالي عمليات المشفى.

وبّينت الأرقام أن نسبة الأورام من ضمن الحالات النسائية القادمة إلى المشفى تصل إلى20 بالمئة من العلاجات العامة، و أن المشفى أجرت نحو 7 آلاف عمل وإجراء جراحي وعلاجي باستثناء العمليات القيصرية والطبيعية، والتي تشمل عمليات التنظير واستئصال الرحم والعلاجات البولية وتنظير البطن والعقم.

هذا وتم إدخال أقسام جديــدة إلى المشفى بتكلفة تفــوق الـنصــف مليــار ليرة ســورية، لتشــمل العنايــة المشددة والمخاض الخاص والقيصريات الخاص، إضافة إلى جناحين للمرضى، مع وجود 23 حاضنة و4 منافس، ويصل عدد الأسرّة إلى 314 سريراً.

وتوضح الأرقام أنه يومياً يجرى 40 عملاً جراحياً بين عمليات إسعافية وباردة وتجاريف، علماً أن العمليات انخفضت بنسبة طفيفة عن الأعوام الماضية، وتجرى يومياً 50 ولادة، الأمر الذي دفع المشفى إلى التعامل بمرونة في الإجراءات المتخذة، والتحديثات الجديدة التي اتخذتها في مختلف الأقسام ضمن إشراف الفرق الطبية العاملة بمختلف التخصصات العلاجية والجراحية للارتقاء بواقع المشفى، كما يوجد عدد من العيادات تشمل الحوامل والأمراض النسائية والأورام والإسعاف وطب الأســرة وعيادة الثدي.

وتضم المشفى أكثر من 27 طبيباً مختصاً، وعدد الكادر في المشــفى يتجــاوز الألــف، ناهيــك عن عدد طلاب الدراسات العليا، علماً أنه تم تطبيق نظام الدور بالنسبة للعمليات، علمــا أن الأمر أيضاً يرتبط بنوع العمليات والحالات على اختلافها.

وتبين معلومات المشفى أنه يتم يومياً إجراء 4 عمليات استئصال رحم على الأقل، معظمها «سليمة» بين ليفية وغدة عضلي وحالات طبيعية، وأن 90 بالمئة من عمل غرف التناظير هي لـ«العقم»، وهناك سنوياً 250 حالة عقم، كما أن هناك أكثر من 20 ألف إجراء سنوي تتنوع بين الجراحات الصغرى والكبرى، ومختلف العمليات تعتبر حساسة ويتم التعامل معها بدقة كبيرة.

وحسب مصادر المشفى لـ«الوطن» سجلت المشفى نسبة وفيات في الأمهات هذا العام بمعدل 6 بالمئة ألف بانخفاض كبير عن النسبة العالمية، مضيفة: إن مشفى التوليد قبل الأزمة كانت قد سجلت نسبة وفيات 76 بالمئة ألف في ظل انخفاض 7 أضعاف، كما بلغت نسبة وفيات الولدان 5 بالألف، وهذا الأمر يعتبر إيجابياً جداً وينعكس على واقع المشفى ويحسب للكادر العامل فيها.

ولفتت المصادر إلى وجود خطة لتطوير أجهزة تصوير الطبقي المحوري، وأجهزة التصوير العادي، علماً أن نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية وصل إلى 70 بالمئة.

وفيما يخص الأجور، قالت المصادر: إن أسعار المشفى والعمليات تنخفض 15 ضعفاً عن أسعار الخاص، مؤكدة أن أجرة الولادة 5 آلاف، والقيصرية 10 آلاف ليرة، واستئصال الرحم 15 ألف ليرة، علماً أن القيصرية في الخاص تصل إلى 150 ألف، واستئصال الرحم أكثر من 350 ألف ليرة، منوهة بأن الخدمات المقدمة داخل مشفى التوليد أفضل من غيرها.