بن قرينة: سورية جزء مهم في المنظومة الإقليمية والعربية والإسلامية

أكد رئيس حركة «البناء الوطني»، والمرشح لرئاسة الجزائر، عبد القادر بن قرينة، أنه سيعمل جاهداً في حال أصبح رئيساً لإعادة سورية إلى الجامعة العربية ولتضطلع بدور هام في مستقبل المنطقة، مشدداً على أن سورية جزء مهم في المنظومة الإقليمية والأمة العربية والإسلامية، وحليف استراتيجي للجزائر.

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بن قرينة قوله: إن سورية جزء مهم في المنظومة الإقليمية والأمة العربية والإسلامية، وحليف استراتيجي للجزائر.

وأوضح بن قرينة، أن الجزائر لم تقبل بقطع العلاقات العربية مع سورية التي لعبت دوراً تاريخياً في دعم الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي، لافتاً إلى أن سورية تشكل ارتكازاً مستمراً في محور الانعتاق من الهيمنة الغربية على المنطقة.

وأضاف: «هذه الملفات نتقاسمها مع الدولة السورية، والشعب السوري، ولذلك سنعمل جاهدين في حال كنت رئيساً للجمهورية، ليس فقط لإعادة سورية إلى الجامعة العربية، بل لتضطلع سورية بدور مهم في مستقبل المنطقة، بعد استعادة أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسوف نكون بجانبها، حتى تتجاوز أزمتها».

وأشار بن قرينة إلى أن «الملفات الخارجية أساسها محورية الدولة الجزائرية وهذه المحورية لا يمكن أن تكون حقيقية إلا بقوة الجبهة الداخلية للبلاد بما يسمح بترقية دور الجزائر في إحياء العلاقات الإفريقية وتنشيط السلم في منطقة البحر الأبيض المتوسط في ظل حقوق الشعب في الأمن وتقرير المصير».

وتترقب الجزائر إجراء الانتخابات الرئاسية في الثاني عشر من كانون الأول المقبل، وسط استمرار الاحتجاجات كل يوم جمعة والتي اعتاد عليها الحراك منذ أشهر.

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر أعلنت قبول ملفات خمسة مترشحين لسباق الرئاسة، من بين 23 متقدماً، وذلك بعد انطباق شروط الترشح القانونية عليهم.

ومن بين المرشحين إضافة إلى بن قرينة، رئيسا الوزراء السابقان عبد المجيد تبون وعلي بن فليس، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ووزير الثقافة الأسبق عز الدين ميهوبي، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.

ويلاحظ أن استعادة العلاقة مع سورية وإعلان الوقوف إلى جانبها بات جوهر البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة في الدول العربية، فقبل مرشحي الجزائر للانتخابات الرئاسية كانت العلاقات مع سورية في جوهر البرامج الانتخابية لمرشحي الرئاسة في تونس.