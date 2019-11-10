12 ألف ولادة و250 حالة عقم هذا العام … أسعار القطاع الخاص أعلى من مشفى التوليد الجامعي بـ15 ضعفاً

كشفت الإحصائيات الصادرة عن مشفى التوليد الجامعي بدمشق أنه تم إجراء نحو 12 ألف حالة ولادة منها أكثر من 6 آلاف عملية قيصرية منذ بداية العام و5500 ولادة طبيعية، مؤكدة أنه تجرى يومياً 50 ولادة الأمر الذي دفع المشفى إلى التعامل بمرونة في الإجراءات المتخذة. وبّينت الإحصائيات أن نسبة الأورام من ضمن الحالات النسائية القادمة إلى المشفى تصل إلى 20 بالمئة من العلاجات العامة، مؤكدة أنه تم إجراء نحو 7 آلاف عمل وإجراء جراحي وعلاجي باستثناء العمليات القيصرية والطبيعية التي تشمل عمليات التنظير واستئصال الرحم والعلاجات البولية وتنظير البطن والعقم.

وأكدت الإحصائيات أنه يومياً يجرى 40 عمل جراحي بين عمليات إسعافية وباردة وتجاريف، علماً أن العمليات انخفضت بنسبة طفيفة عن الأعوام الماضية.

ولفتت إلى أنه يتم يومياً إجراء 4 عمليات استئصال رحم على الأقل، معظمها «سليمة» بين ليفية وغدة عضلي وحالات طبيعية، كاشفة أن 90 بالمئة من عمل غرف التناظير هي لـ»العقم» وهناك سنوياً 250 حالة عقم.

واعتبرت مصادر في المشفى لـ«الوطن» أن أسعار المشفى والعمليات تنخفض 15 ضعفاً عن الخاص، موضحة أن أجرة الولادة 5 آلاف والقيصرية 10 آلاف واستئصال الرحم 15 ألفاً، علماً أن القيصرية في الخاص تصل إلى 150 ألف واستئصال الرحم أكثر من 350 ألف ليرة، منوهة إلى أن الخدمات المقدمة داخل مشفى التوليد أفضل من غيرها.