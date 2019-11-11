برجك اليوم – الثلاثاء 12 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان الأمور المالية هي محور اهتمامك ليس فقط لأن المال جيد بل لأنك تستعمله بطريقة فاعلة، وعقلك متيقظ ويعمل بطاقته القصوى ليرتب الشؤون المالية.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار بداية مميزة لأيام جيدة تتوجه نحو تحقيق أهدافك بثقة وخاصة أنك تحدد هدفك، فأنت تمتلك طاقة غير اعتيادية وتبحث عن التطوير والتحسين في أمورك المهنية.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران إذا استطعت أن تنتبه إلى أمورك الصحية وأجبرت نفسك على التأقلم فسترى أن الأمور أفضل، وقد تشعر بالوحدة والبرودة وتشعر أنك لا تريد أحداً بجانبك فالحزن قد يرافقك.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز هذه فترة ممتازة لتتعرف على أوساط جديدة وتسعد بدعوات أو تعاود الاتصال بأشخاص فقدتهم، وربما تسعدك ولادة جديدة أو تزويج لأحد الأشقاء أو ضيوف قادمون من سفر فالانسجام والفرح حولك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب اليوم قد يحمل لك حيرة وأحداثاً سريعة تجعلك عصبياً لذلك أنصحك بعدم تهويل الأحداث، فالعطاء ميزة جميلة فيك لأنك تهب الآخرين دون حدود لكنك تضيعها بالعتب.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول أنت محب وعطوف وموضع اهتمام من حولك وهاتفك لا يتوقف عن الرنين واليوم للقرارات المصيرية، وقد تستطيع أن ترتب أمورك العملية بعيداً عن المشاكل التي قد تكون حولك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول فرص لتحسين في حياتك وربما تتلقى المساعدات لتحقيق هدف عن طريق أصدقاء يدعمون خطواتك، فمن الجميل أن يساندنا الآخرون في تقديرنا للأشياء لنؤمن حياة مستقرة وهادئة.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني قد تفكر بخيارات جديدة وتتجاهل خياراتك القديمة لتمنح نفسك الفرصة لتفكير أكثر، فأنت نزق وقد تواجه بعض المشاكل الطارئة التي تحتاج إلى حلول سريعة.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول قد يحمل لك لقاء عملياً مثمراً أو ينتابك تردد لهذا أنصحك بالتفكير جيداً قبل أي قرار، فاليوم يتراكم عليك عبء العمل لدرجة تزعجك لذلك أنصحك بطلب المساعدة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني تصرف بذكاء لترتب أمورك العملية يجعلك فعالاً وخاصة أن اتصالاتك مجدية ومهمة، فيومك سيبدأ بتفاهم مع المحيط ومصالحات ربما سببها اعتذار ممن تحب منك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت مولود في برج لن يجعلك تشعر بالاكتفاء أبداً وتبحث دائماً عن الكمال، ولكنك لن تجده لأنه ليس موجوداً فحاول إجراء تغيير معمق يجعلك تقبل بما هو موجود.