رحيل المخرج السوري محمد قارصلي

توفي يوم أمس المخرج محمد قارصلي عن عمر 69 عاماً، تاركاً رصيداً غنياً للتاريخ السينمائي والمسرحي السوري يصل إلى ٩٦ فيلماً و١٢ مسرحية وتاريخ في تربية الأجيال والمخرجين.

الراحل من مواليد دمشق 1950، مخرج سينمائي وتلفزيوني ومسرحي، وكاتب سيناريو ومؤلف مسرحي للكبار والأطفال والناشئة وأستاذ في الإخراج وإعداد وتدريب الممثل ومحاضر في مركز التدريب الإذاعي والتلفزيوني، وفي النوادي السينمائية في عدد من دول العالم وقدم العديد من الدراسات والمقالات والترجمات والنشرات التخصصية والاستشارات الدرامية.

حاصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من أكاديمية السينما بموسكو.

هو المخرج الوحيد في سورية الذي حصل على عشرين جائزة أغلبها دولية ليست إقليمية ولا عربية أربع منها في مهرجان توياما باليابان وجائزة أفضل فيلم في آسيا وثاني أفضل فيلم بالعالم بمسابقة الأمم المتحدة وجائزة ذهبية بكالكوتا لم يسبقه إليها أحد.