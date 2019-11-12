برجك اليوم – الأربعاء 13 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان عقد جيد يغير حياتك أو شراء أو بيع عقار تفكر به فالأمور من حولك ممتلئة بالحظوظ، لأنك نشيط ومتفهم وتسمع كثيراً وقد تصفي حسابات مع الأشخاص الذين ضايقوك.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تملك أفكاراً جيدة عن طرق لزيادة دخلك وقد تدفع للأمام بمصالحك المالية، فحاول أن تتعاطى بحكمة وأجل إسرافك فالتعب حين يكون مالياً فالأمور تهون.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران قد تفكر بمنعطف جديد لحياتك العملية وقد تغير الاتجاهات أو تأخذ بعض القرارات، وربما تلعب دوراً مميزاً لأنك تسير بخطا ثابتة وواثقة وحيوية وحركة غير اعتيادية.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز لا تنكفئ وتفضل أن تتألم بمفردك وبعيداً عن الأنظار من دون أن تتنازل لتطلب معونة الأصدقاء، ولا تسمح للملل أو الحزن بأن يسيطر عليك واستشر مختصاً في كل عارض صحي لك أو لأحد أفراد العائلة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب قد يبدأ هذا اليوم بالسفر أو بالأخبار السعيدة للتواصل والعلاقات والدعوات والزيارات، فالأمور ستبدأ بالتحسن بالدعوات أو الاتصالات أو الفرح ولتهتم بالاستقرار والهدوء.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول حاول أن تكون حريصاً لأن اليوم قد يحمل لك انفعالاً أو غضباً فلا ترد بعفوية، فقد تتهم بالتعالي والكبرياء وهذه اتهامات مجحفة بحقك لأنها غير حقيقية فقد تبدو عابساً.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت ترفض أن تكون مكسر عصا لأحد ممن حولك، بالعكس أنت تواجه من ضايقك وتقرر أن تصالحه أو تتفاهم معه بعيداً عن تحميلك أخطاء ليست ذنبك أو لست فاعلها.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ضع أمامك هدفاً وتعاون مع المحيط والأصدقاء واستثمر صداقاتك وعلاقاتك الكثيرة للوصول إلى أولوية، فالحياة تمنحك توازناً واستقراراً والعائلة تسعدك بقربها وتعاطفها ودعمها.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول تجنب هذا اليوم اللوم والعتاب والدخول في صراعات عقيمة، فالنتائج لا ترضيك كثيراً لأنك قد تكتشف عدم مصداقية بعض الوعود أو تأجيلاً لسفر فلا تزد متاعبك بعصبيتك أو انفعالك.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت مشرق عاطفياً لكنك تعاني مشاكل على صعيد أعمالك فكن دبلوماسياً، لأنك قد تعاني ضغوطاً بسبب العمل أو كثرة المتغيرات من حولك بحيث لا تجد وقتاً للراحة.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط تبرز مواهبك وتفردها على الطاولة وتناقش في الفرص الموجودة وفق إمكانياتك، وخاصة أنك تبتعد عن التصرفات العشوائية وقد تضع خططاً مستقبلية لنيل ما تتمنى.