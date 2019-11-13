روبرت دي نيرو: ترامب أحمق ولن يصمد طويلاً

شن الممثل الأميركي الشهير روبرت دي نيرو هجوماً حاداً على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفاً إياه بالأحمق، وأنه لا يصلح سوى للعمل في العقارات.

وقال في حديث مع «بي بي سي» البريطانية: «لا أعرف ما الذي يجعل الناس يؤيدون ترامب، هو يستطيع أن يصمد فقط في عالم العقار».

وأوضح دي نيرو أن ترامب يستطيع أن يصمد فقط في عالم العقار، وسبب هذا الصمود بسيط بحسب قوله «لأنه ورث كل تلك الأموال، أما هو فأحمق، وفي العالم الحقيقي، لن يصمد طويلاً، هذا إحساسي».