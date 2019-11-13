أمل عرفة: إني لله وإني إليه راجعة … تامر حسني يدعم رامي صبري المصاب بالبهاق.. وظهور أول لنادية لطفي بعد العمل الجراحي

جولة جديدة لنجوم الفن في سورية والوطن العربي الذين أغنوا مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من المنشورات هذا الأسبوع، وإليكم تفاصيل بعضها:

حقيقة ما بتزعل

أثارت الفنانة السورية النجمة أمل عرفة موجة واسعة من الجدل بعد نشرها نصاً مثيراً للجدل، بعدما علقت على صورة لها: «إني لله وإني إليه راجعة، حقيقة وما بتزعل، بالعكس الأمان كلو عندو».

وهو ما أطلق الكثير من التعليقات حيث تمنى لها المتابعون طول البقاء، وكان أبرزهم الفنانة هبة نور التي كتبت: «الله يحميك ويسعدك».

وتساءل الكثيرون عن سبب هذا التصريح وعما إذا كانت تعيش حالة من الحزن أو الضغط النفسي.

رقص ودعم

أشعل الفنان المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تداول الرواد مقطع فيديو لهما في إحدى السهرات الخاصة وهما يرقصان معاً على أنغام أغنية تامر «يا بنت الإيه».

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو حيث علقوا داعين الله أن يحفظ الزوجين من عيون الحاسدين.

ورغم عفوية المقطع إلا أن بسمة لم تسلم من بعض الانتقادات الساخرة التي وجهت لها بعدما لاحظ بعض المشاهدين أنها لا تحفظ كلمات أغنية زوجها، حيث ظهرت وهي تغني مع صوت زوجها ناسية بعض كلمات الأغنية.

من ناحية ثانية، منذ أن أعلن الفنان المصري رامي جمال إصابته بمرض البهاق تفاعل الكثير من نجوم الفن معه ودعموه بنشر رسائل على حساباتهم بمواقع التواصل تؤكد تضامنهم معه وتشجعه على الاستمرار في حياته المهنية دون خجل أو خوف، ومن بينهم تامر حسني الذي نشر رسالة قال فيها: «إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب وليك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك دا لا هو مؤذي ولا مُعدي وكل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر وفي منه اللي مش ظاهر حتى لو كان تعب نفسي أو مادي كل شخص جواه وجع من حاجة معينة».

وأضاف: «المهم إننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار وبيقولوا الحمد لله ومكملين وعندهم إرادة وبينجحوا أكتر من الأول، لازم تكمل نجاح يا رامي وشيل أي هلاوس من دماغك وأوعى تخبي نفسك.. اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك، صدقني دي حاجة عادية يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك، بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين إزاي ونفسهم يفرحوك».

الحمد لله على السلامة

نشرت الفنانة المصرية القديرة نادية لطفي صورة جديدة ظهر بصحبتها الفنان سمير صبري؛ في أول ظهور لها بعد إجرائها عملية جراحية في العمود الفقري داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة.

وعلقت بقولها: «الزميل الصديق الوفي الجميل الحلو في زيارتي اليوم، وأعلن أنني شفيت بلقائه».

ووجهت رسالة طمأنة لجمهورها الكبير، مؤكدة أنها في حالة صحية مستقرة حالياً بعد إجراء الجراحة.

وأضافت إن العملية التي قامت بإجرائها استغرقت ثلاث ساعات وأنها سعيدة باهتمام المحبين بعد خروجها من غرفة العمليات.

وأوضحت أنها لا تزال تخضع للرعاية الصحية داخل المستشفى، وستظل بها فترة حتى تستعيد صحتها بشكل أفضل.

وتابعت: «يا ريت أعمل كل يوم عملية علشان أشوف حبي عند الناس وغلاوتي عندهم».. وعن عودتها لمنزلها أكدت أنه «لسة شوية».

مرض عيني

نشرت الفنانة المصرية زينة صورة لها معلنة فيها عن إصابتها بمرض في العين، أجبرها على ارتداء النظارات الشمسية للابتعاد عن أي إضاءة من الممكن أن تتسبب في إيذاء عينيها.

وعلقت: «جالي تعب في عنيا الحمد لله طبعاً، ولا حاجة، اللهم لك الحمد بس مجبرة ألبس نضارة في أي إضاءة، كنت بلبسها الأول دلع».

تابعت: «المشكلة ابني كل ما ألبسها بيعيط ويقولي أنا بحب عنيكي يا ماما مش عاوز أشوفك بنضارة، قلت له أومال لما أعجز وأبقى كركوبة هاتعمل إيه، قالي إنتي عمرك ما هاتعجزي، حبيبي يا ابني أنت وأخوك أحلى حاجة في حياتي الحمد لله، ربنا يحميكم ويحمي أولادكم ويرزق كل الناس يارب».

سرقة ثامنة

لم تكد تمضي على نجاتها من الموت هي وأولادها إثر حادث سير، سوى أربع وعشرين ساعة فقط لتكتشف الفنانة المصرية هالة صدقي تعرض الفيلا الخاصة بوالدتها للسرقة.

ونشرت فيديوهات عدة من فيلا والدتها الراحلة تبين فيها كيف تمت سرقة المتعلقات الخاصة بها وذلك للمرة الثامنة خلال شهرين فقط منذ رحيل والدتها في شهر آب الماضي.

وقالت: «خد كل حاجة حتى طقم الأسنان خده، خد كل الكريستالات». ووجهت رسالة ساخرة إلى اللصوص الذين سرقوا الفيلا بقولها: «مبقاش فاضل حاجة خلاص ولا تحبوا أسيب لكم المفتاح أفضل».

ضد الشتائم

بعد تصريحات الفنانة المصرية حلا شيحة الأخيرة حول الحجاب، خرجت لتدافع عن نفسها حيث نشرت صورة كتبت فيها: «أنا لم أقل إن الحجاب ليس فريضة، أنا بتكلم عن الناس اللي بتحكم على تدين المرأة من خلال الحجاب ده لا يصح».

وأضافت: «هناك أمور أخرى كالصلاة والقرآن والصيام، مش معقولة علشان واحدة مش لابسة حجاب أو شالته أو لسه بتفكر تلبسه ومش قادرة ودي حالات موجودة في مجتمعنا بصورة كبيرة يبقى نكفرها أو نشتمها أو ننقص من دينها وحالها مع رب العالمين لا يعلمه إلا الله».

واختتمت كلامها: «بحترم كل ست محجبة وأنا مش ضد الحجاب أنا ضد الشتائم والتجريح».

استياء شديد

بعد أن ترددت أنباء عن تركها جنازة الفنان هيثم أحمد زكي قبل وصول الجثمان إلى المسجد، أبدت الفنانة المصرية وفاء عامر استياءها الشديد مما أثير مؤخراً حول هذا الأمر.

وقالت: «أفوض أمري إلى الله فيمن روج لشائعة مغادرتي الجنازة، رغم أنني تواجدت خارج محيط المسجد لمساعدة كبار السن في ركوب إحدى السيارات، كما كنت أبحث عن سائق سيارتي لإرساله إلى منزلي لإحضار علبة دوائي التي نسيتها هناك».

وتساءلت: «لمصلحة من يتم تشويهي في حدث جلل كهذا؟ ولماذا تروج مثل هذه الأكاذيب عبر منابر إعلامية؟ حسبي الله ونعم الوكيل».

إعلان وفاة

صدم الملحن المصري ووالد المطربة أنغام، محمد علي سليمان الجمهور بإعلان وفاته.

وكتب: «قدّموا لأولادي العزاء والمواساة حيث من جعلني الله سبباً في وجودهم أماتوني.. البقاء لله والحمد لله».

ومن المرجح أن ما دفعه إلى هذا السلوك الصادم، هو رفض ابنته أنغام أداء أي أغنية من ألحانه، في حفلها الأخير الذي أحيته في دار الأوبرا المصرية بحضور والدتها.

30 ثانية

لفتت الفنانة اليمنية بلقيس أنظار عدد كبير من المتابعين من خلال مقطع فيديو ظهرت فيه معربة عن استيائها بسبب إرسال بعض الأشخاص رسائل صوتية لها عبر هاتفها الجوال.

وقالت إنها لا تستمع إلى المقاطع التي تتخطى مدتها الدقيقة أو دقيقتين، لافتة إلى أنها لا تهتم إلا بتلك التي تبلغ مدتها 30 ثانية على الأكثر.

وأضافت أنها لا تتحلى بالصبر اللازم لذلك وأن مديرة أعمالها تعلم جيداً أنها لا تحب التحدث مطولاً عبر الهاتف.

وتوجهت إلى الأشخاص المعنيين بذلك بدعوتهم إلى إرسال الرسائل المكتوبة، مع الإشارة إلى أن الكثير من الأشخاص لا يحبون التحدث عبر الهاتف مثلها فيما يهوى آخرون ذلك.