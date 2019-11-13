برجك اليوم – الخميس 14 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تنقل كل الملاحظات والانتقادات وتعمل على تحسن أمورك مستفيداً من كل من حولك، والأهم أنك تقرأ المتغيرات الحاصلة حولك، في العمل عموماً الحظوظ مساعدة.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تكون محور اهتمام المحيط وهذا يتزامن مع دخل مادي إضافي يخفف من أعبائك، وهذا يجعلك مرتاحاً فأنت حين ترتاح في أمورك المالية تستطيع أن ترتاح في العمل أيضاً.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنت تمارس إشراقاً وسط حضور يعجب بك والنشاطات الكثيرة تمنحك الراحة في محيطك، وقدراتك الساحرة تجعل ذكاءك أكثر سعادة وقد تؤثر في من هم أصغر منك وربما تتخذ قرارات.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز كل ما عليك فعله هو التحلي بالثقة والهدوء في تعاطيك مع المستجدات التي تسمعها، وتضع النقاط على الحروف في علاقاتك الشخصية وتكتشف عدوك من صديقك فتأكد مما تسمع.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب ربما تفكر بوضع النقاط على الحروف في أغلب علاقاتك ما يجعلك تعيش أفراحاً في حياتك الاجتماعية ويدعمك المحيطون والأصدقاء فتستعيد أيام التفاهم والود وأجواء الفرح مع محيطك.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول يحمل لك اليوم القليل من الخلافات سببها الطيش أو العصبية غير المبررة، وقد تشعر بضغوط كبيرة جراء فرض الآخرين لآرائهم فلا تكن عصبياً ولا ترد بعفوية.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول أنت تبتعد عن الردود العصبية لتتخلص من أي صعوبات أو أي عراقيل يضعها في وجهك من حولك، فأنت تملك إستراتيجية دفاعية ترتب على أساسها عملك ومساحة كبيرة للتحكم بحرية.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني ستتحسن الأمور المهنية وبالعكس، قد تصبح مصدراً لسعادتك والسبب هو مساعدات من المحيط العملي ومن رؤسائك في العمل أو مديح من زملائكَ واستقرار حولك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول طاقتك المفقودة والتأجيل لكل أمر تريد الحصول عليه يجعلك متوتراً أو عصبياً، وقد تشعر هذا اليوم بالاستياء والغضب والسبب قد يكون أموراً عائلية متعبة.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني يوم ممتلئ بالحماس وليس بالراحة وربما تأتيك مواقف لم تتوقعها وانتبه لصحتك، فقد تتذكر اليوم شيئاً هو التمتع بالحياة لأنك تشعر بالتعب والضيق بسبب مشاغلك.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت تناقش من حولك وتشرح وجهة نظرك وتحاول إقناع من حولك بأفكارك وتلتقط الفرص المتطايرة حولك، لأنك ذكي وطموح إضافة إلى أن عملك يسير بالتوازي إلى جانب الحظوظ المساعدة.