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وسيلة سهلة للتخلص من الكآبة

| وكالات

الأحد, 17-11-2019

أوضح العلماء بمدرسة الطب في بوسطن الأميركية أن دروس اليوغا وتمارين التنفس تستطيع خلال فترة وجيزة من الزمن تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق.
وتوصل العلماء إلى استنتاج يفيد بأن ممارسة اليوغا تساعد في علاج الاكتئاب والاضطرابات النفسية.
وشملت الدراسة 30 شخصاً تابع العلماء حالتهم الصحية خلال 3 أشهر.
وقالت صاحبة الدراسة دكتورة بيولوجيا الأعصاب، ماريسا سلفيري، إن نوعية نوم المرضى تحسنت بعد شهر فباتوا أكثر هدوءاً. أما أعراض الإرهاق الجسدي فزالت تقريباً، وباتت أقل وضوحاً في بعض الأحيان.
واستطردت الدكتورة قائلة إن عدداً أكبر من الناس سيمارسون اليوغا من أجل تحسين حالتهم الصحية ومزاجهم النفسي. وذلك بفضل معلومات يطرحها العلم.

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