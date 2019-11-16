الأرق يزيد من مخاطر الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

أشارت دراسة صينية حديثة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو من النوم المتقطع ربما يكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مقارنة بالأفراد الذين لا يعانون من أي مشاكل في النوم.

وتابع الباحثون أكثر من 487 ألف شخص في الصين عندما كان عمرهم 51 عاماً في المتوسط ولم يكن لدى أي منهم تاريخ من أمراض القلب أو الجلطات الدماغية في بداية الدراسة وبعد متابعة استمرت لما يقرب من 10 سنوات كانت هناك أكثر من 130 ألف إصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية وأمراض أخرى مماثلة بين أفراد الدراسة.

وأشار الباحثون إلى أن الأشخاص الذين عانوا من 3 أعراض للأرق هي صعوبة النوم أو النوم المتقطع أو الاستيقاظ في وقت مبكر جداً في الصباح وصعوبة التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم أكثر عرضة بنسبة 18 بالمئة للإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية مقارنة مع من لا يعانون من أي من هذه المشاكل.

ووجدت الدراسة أن نحو 11 بالمئة من المشاركين واجهوا صعوبة في النوم أو عانوا من النوم المتقطع وأن 10 بالمئة كانوا يستيقظون في وقت مبكر جداً كما أن 2 بالمئة واجهوا صعوبة في التركيز أثناء النهار بسبب قلة النوم، ومقارنة بالمشاركين الذين لا يعانون من أعراض الأرق كان الذين عانوا من مشاكل في النوم أكبر سناً ومن الإناث وغير متزوجين ويعيشون في المناطق الريفية كما كان الأشخاص الذين يعانون من أعراض الأرق أقل تعليماً ودخلاً وكانوا أكثر عرضة لمرض السكري أو اضطرابات المزاج مثل القلق أو الاكتئاب.