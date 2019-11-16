برجك اليوم – الأحد 17 تشرين الثاني 2019

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان تمر باختبار أو بامتحان وهذا يحتاج لاستشارة قبل أن تأخذ قراراً يؤثر في أمورك، ولا تجعل القلق يقلل من نجاحك فقد تسمع كلاماً مغلوطاً عنك ما يجعلك محبطاً أحياناً.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار تفكر بسفر أو تجمع مرح أو دعوة لأصدقاء وتتمتع بحيوية وحماس ومحبة للعائلة، ويمكنك أن تستعيد نشاطك مع أصدقائك وعائلتك فاليوم حولك من تحب.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أنصحك أن تدخر قدر الإمكان أو تدفع مستحقاتك لتدخل الشهر القادم من دون إرباكات مالية، فاليوم لمستحقات تدفعها وقلة في الدخل فاستخلص العبر من تجارب فاشلة سابقة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز تتمتع بإشعاع وحزم وإصرار على تحقيق النجاح فأنت تمتلك معنويات مرتفعة، وحيوية تتضاعف بسبب ثقتك في نفسك والجاذبية، وقد تفكر بتغير في شكلك أو أسلوبك.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب نوبات الكآبة والحزن قد تنتابك ومن دون أسباب مقنعة أو حقيقية وقد تبدو الأشياء التي تثير غضبك صغيرة، ولكن ردة فعلك تكون كبيرة وقد تكون التهديدات في مداها الأقصى.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول هذه أيام للمصالحات مع أشخاص ضايقك منهم سوء تفاهم، فاخرج لمقابلة الناس واقبل كل الدعوات الاجتماعية فقد تلتقي بنصفك الآخر في عمل أو في سفر.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول قد تتعرض للانتقاد فلا تسمح للآخرين أن يقللوا من قيمة جهودك ولكن تصرف بهدوء، وقد تحس اليوم بتقلبات وتغيرات كبيرة من حولك تصرف بحكمة ووعي ولا تتهور.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني أنت تكشف عن مشاعرك بدقة وتفرح لتعامل من حولك بطريقة جيدة وتتعرف على أشخاص جدد، وتباشر دورة جديدة فيها الكثير من الحوافز المشجعة وخاصة أنك تسد أغلب الثغرات.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول الشهر للمساعدات وللدعم الخارجي وقد تتعرف على وجوه جديدة وقد يكون السبب هو السفر، فأنت تستعيد ثقتك بنفسك وبالمحيط من حولك وتستمتع بإنجازاتك وبالمدح والتقدير.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني لا تلم الآخرين هذا الشهر ولا تفقد صبرك ولا سيطرتك على أعصابك فأنت مشدود الأعصاب، وانتبه من الهفوات غير المقصودة ولا حاجة لتضخيم الأمور بل اسمع وجهة النظر الأخرى.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت أكثر الأبراج قدرة على تحويل المآسي إلى دروس تستفيد منها فاليوم للمسؤوليات، وقلقك ليس له مبرر وربما السبب معاناتك من ضغط في العمل يسببه وجود العمل المتراكم.