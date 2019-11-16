الأسعار تزيد 20 بالمئة.. و«التموين»: لن نسمح للتجار برفعها! … دولار «السوداء» فوق 700 ليرة وترقّب لتعليمات «المركزي» اليوم

ينتظر الوسط التجاري اليوم صدور التعليمات الجديدة من المصرف المركزي بخصوص تمويل المستوردات عبر صندوق مبادرة القطاع الخاص في ظل ارتفاع سعر الصرف أمام الدولار ليتجاوز 700 ليرة، والذي تزامن مع ارتفاع أسعار المواد في الأسواق حتى 20 بالمئة.

وأنشئ صندوق مبادرة القطاع الخاص بهدف دعم الليرة قبل أكثر من شهر، واتفق حينها على تمويل المستوردين بسعر صرف أقل من السوق الموازي بشرط إيداع المستورد قيمة 10 بالمئة من الإجازة في الصندوق.

وحسبما علمت به «الوطن» أمس من تجار مطلعين على أمور المبادرة فإن المصرف المركزي بصدد إعلان تعليماته الجديدة قريباً ومن المتوقع أن يكون اليوم، وهو ما يعوّل عليه حالياً لجهة تخفيف الطلب على الدولار في السوق «السوداء» بعد أن ارتفع سعر صرفه فوق مستوى 700 ليرة للمرة الأولى، بعد أن كانت تصريحات بعض القائمين على المبادرة وقت إطلاقها تستهدف مستوى 500 ليرة للدولار.

وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة مؤخراً بنسبة تزيد على 12 بالمئة، في حين أن زيادات الأسعار تجاوزت 20 بالمئة، ووفقاً لعدة مصادر في سوق الصرافة فإن الوضع المالي والمصرفي المتوتر في لبنان يؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف في سورية نتيجة تراجع كبير في الحوالات الخارجية وفي البنكنوت، حتى إن معلومات وصلت إلى «الوطن» تفيد بأن بعض اللبنانيين عملوا على شراء الدولار من السوق السورية نتيجة عدم توفره في لبنان، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرفه أمام الليرة في الأيام القليلة الماضية.

في الغضون أكد معاون مدير تموين دمشق عبد المنعم رحال أن المديرية حتى الآن لم تصدر أي صكوك سعرية جديدة تسمح للتجار بزيادة أسعار المواد في الأسواق، مشيراً إلى أن المديرية كثفت دورياتها للضغط على تجار الجملة وإجبارهم على إبراز الفواتير وتداولها والعمل وفق الأسعار المحددة فيها.

وأوضح رحال أن مخالفة عدم الالتزام بالسعر تعرّض صاحبها للإحالة إلى القضاء إضافة إلى إغلاق المحل مدة أقصاها شهر، مبيناً أن المديرية لديها 25 دورية يومياً.