فتح ملفات 12 ألف عقار.. ووزارات غير مُبالية بالموضوع … حسني لـ«الوطن»: 36 مليار ليرة فقط من إيجارات أملاك الدولة

كشفت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية وفيقة حسني أنه تم تحصيل 36 مليار ليرة نتيجة تصويب ملفات العقارات وأملاك الدولة المؤجرة للقطاع الخاص، مؤكدة أنه لو تمت مقارنة نتائج العمل على المستوى الكلي لوجدنا أن المعالجة ليست بالمستوى المطلوب.

وفي تصريح لـ«الوطن» أكدت حسني أنه تم البدء بالمرحلة الثانية لتصويب الخلل في هذا الملف لاستعادة ما أمكن من حقوق الدولة عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات بما يتناسب مع القيم الحقيقية لها، كاشفة أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة فتحت 12 ألف عقار وتمت معالجة 189 عقاراً فقط.

وأشارت إلى أنه لم يعد خافياً على أحد ما يعتري هذا الملف من خفايا وهدر وإهمال في حق المال العام، موضحة أن اللجنة تعمل على وضع قاعدة بيانات خاصة بالموضوع وانتهت من إعداد نحو 80 بالمئة منها لكنها بحاجة إلى إقلاع وتوثيق ضمن برنامج يستطيع موظف واحد أن يديره في حال الانتهاء منه.

وأكدت حسني أن هناك بعض الوزارات متجاوبة والبعض الآخر غير مبالٍ بالأمر علماً أن هناك أراضي ومساحات لم يتم التعامل معها بشكل صحيح حتى الآن، مضيفة: لكن نستطيع القول إن الحكومة طلبت من المحافظين في كل محافظة التعاون مع اللجنة المكلفة بمتابعة الملف وذلك بغية جرد عقاراتها بطريقة صحيحة وخصوصاً أن هناك أراضي واسعة حتى الوزراء لا يمكنهم معرفتها.