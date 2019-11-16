الأولى

وكالة ائتمان دولية تخفّض تصنيف لبنان السيادي … عودة الجامعات والمدارس للعمل والجيش يستكمل فتح الطرقات

| وكالات

الأحد, 17-11-2019

استكمل الجيش اللبناني إعادة فتح كل الطرقات التي تربط العاصمة بيروت بمحافظات الشمال والجنوب والتي أغلقها محتجون ومعتصمون في مناطق عديدة في لبنان ما أفسح المجال أمام عودة افتتاح الجامعات والمدارس، في وقت تستمر فيه الضبابية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وفتح الجيش اللبناني صباح أمس، وفق وكالة «سانا» للأنباء، تقاطع إيليا في صيدا، في وقت فتحت فيه المدارس الرسمية والخاصة وعادت الحياة إلى مرافق المدينة العامة والخاصة والتجارية والتربوية.
وذكرت الوكالة، أنه يسود الهدوء التام في حاصبيا وأصبحت كل الطرقات الفرعية والرئيسة بما فيها طريق الحاصباني- البقاع سالكة أمام حركة السير، كما فتحت المدارس الرسمية والخاصة أبوابها أمام الطلاب وكذلك الدوائر والمؤسسات الحكومية في حين ظلت المصارف مقفلة.
كما فتحت جميع الطرقات في العاصمة بيروت وضواحيها وكذلك المدارس في حين لا تزال بعض الطرقات في طرابلس وزحلة البقاع الغربي مقطوعة.
وأشارت غرفة التحكم المروري إلى أن الجيش اللبناني فتح السير على أوتوستراد خلدة- المطار ومحلة الأنفاق بالاتجاهين وأصبحت كل الطرقات في زغرتا ونطاق حلبا- عكار- جونيه سالكة باستثناء ساحة العبدة فهي مفتوحة بشكل جزئي.
من جهة أخرى وحتى الآن، لا توجد صورة واضحة بشأن مسألة تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، فرئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لم يحدد بعد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة حسب موقع «لبنان 24» الإلكتروني.
في غضون ذلك وبعد وكالتي «فيتش» و«موديز» خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» تصنيف لبنان السيادي درجتين من (-B) إلى (CCC).
وتحدث تقرير للوكالة نقله موقع «الميادين نت» الإلكتروني، عن ارتفاع احتمالات انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار واضطرار السلطات إلى فرض قيود على رأس المال، في ظل ضعف احتمالات تمويل العجز المالي الكبير.
وكشفت الوكالة أنها قد تحافظ على التصنيف السيادي للبنان إذا ما نجحت الحكومة في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وضبط الدين العام، وذلك عبر التنفيذ الفعلي للإصلاحات اللازمة.
في غضون ذلك، رأى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وفق موقع قناة «المنار» الإلكتروني، أن الأمور تزداد تعقيداً ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الأزمة، وخصوصاً أنها تتفاعل على أكثر من مستوى، وينذر استمرارها بمخاطر كبرى على البلد.
وعبَّر بري أمام زوَّاره عن استياء شديد من بعض الجهات المصرفية، خصوصاً بعدما تأكد له أنها تفتعل الإضراب في المصارف، وتعمل بشكل مريب على خنق الاقتصاد.

مقالات ذات صلة

الأحد, 17-11-2019

ثبت عند المثلث الحدودي في «عين ديوار» وتصدّى لقوات الاحتلال شمال الرقة … الجيش ينهي إعادة انتشاره بطول ٧٠٠ كم على الحدود مع تركيا

الأحد, 17-11-2019

«تظاهرات البنزين» في عدة مدن.. والحكومة: الزيادة ستذهب للفقراء … طهران: الانتهازيون ارتكبوا خطأ استراتيجياً

الأحد, 17-11-2019

«ضمانات كبيرة» للمحامين من أهم ملامح المرحلة القادمة … ترجيحات بأن يصبح فارس النقيب الجديد

الأحد, 17-11-2019

في الذكرى الـ49 للحركة التصحيحية.. سورية ماضية لاستعادة استقرارها

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2019
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock