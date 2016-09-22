الخلافات تعصف بمعارضة الرياض و«الوطني الكردي» يطالب بإقالة الزعبي

أدان «المجلس الوطني الكردي» تصريحات رئيس وفد معارضة الرياض إلى محادثات جنيف أسعد الزعبي التي «وصفت المقاومة الكردية بالإرهاب» معتبراً أنها «حاقدة»، وداعياً الهيئة إلى «اتخاذ الموقف المناسب منه، وتقييم مدى صلاحيته للعمل في مكاتبها».

وكان الزعبي تحدث عبر قناة «سكاي نيوز عربية» في مداخلة له أن «الولايات المتحدة الأميركية لم تقبل خلال فترة حربها مع داعش أن تتعامل مع (ميليشيا) الجيش الحر، وفضلت التعامل مع الإرهاب الكردي المتمثل بحزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) وبعض اليزيديين والبيشمركة»، وفق تعبيره.

ورأت أوساط مراقبة في الموقف السياسي الجديد لـ«المجلس الوطني الكردي» المنضوي في ائتلاف معارضة الرياض، بداية تحول باتجاه الدفاع عن «الاتحاد الديمقراطي» بعد سنوات من انتقاد هذا الحزب لصالح معارضة الرياض.

واتهم بيان للأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الكردي»، نشرته مواقع معارضة أمس، الزعبي بأنه «لا يتورع عن إثارة الأحقاد والفتنة الطائفية والعرقية كعلامة مميزة لخطابه، وفي المقدمة توجيه الإساءات للشعب الكردي، الذي طالما عُرفت حركته السياسية بالاعتدال والدفاع عن الديمقراطية، وبناء سورية دولة علمانية اتحادية لكل أبنائها وتحريرها من الإرهاب والإرهابيين».