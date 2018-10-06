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رجل «مات» 9 مرات!

الأحد, 07-10-2018

| وكالات

يعاني رجل استرالي من حالة غريبة عرضته للشعور بالموت 9 مرات، بسبب توقف قلبه بانتظام منذ أن كان في العشرين من عمره.
ويمكن أن يكون جيمي بول، الذي يعيش في لندن، محظوظا بما فيه الكفاية للبقاء على قيد الحياة رغم مرضه القلبي الذي يطلق عليه اسم تضخم عضلة القلب المتراكز، ولكن الأطباء يقولون إن قلبه قد يستمر بالعمل مدة 5 سنوات أخرى فقط.
ويعترف بول البالغ من العمر 29 عاما، بأن والدته تسأله في كل مرة تتحدث معه فيها «هل توفيت هذا الأسبوع؟»، ويجيب ضاحكا «ليس هذا الأسبوع»، محاولا الاستمتاع بالحياة قدر الإمكان على الرغم من مرضه الخطير.

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