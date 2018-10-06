130 مركزاً للكشف المبكر عن سرطان الثدي

| حمص- نبال إبراهيم

أكدت رئيسة دائرة برامج الصحة العامة في مديرية صحة حمص الدكتورة بشرى السيد لـ«الوطن» بدء حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مختلف أنحاء محافظة حمص بدءا من أول تشرين الأول الجاري وستستمر شهراً كاملاً، لافتةً إلى أنه لدى المديرية 180 مركزاً صحياً موزعاً على امتداد المحافظة منها 130 مركزاً يقدم خدمة الصحة الإنجابية والتوعية الصحية للسيدات حول مرض سرطان الثدي ضمنها عيادات معنية بفحص الثدي، في حين هناك 4 مراكز أساسية في المحافظة (مشفى ابن الوليد، مشفى الباسل، مشفى كرم اللوز، المشفى العسكري) فيها أجهزة الماموغراف الخاصة بالكشف عن هذا المرض، موضحةً أن المديرية عملت على التنسيق مع مختلف الجهات العامة والخاصة والجمعيات الأهلية بالمحافظة كالهلال الاحمر السوري وجمعية تنظيم الأسرة والمشفى العسكري وغيرها لتقديم خدمة الكشف عن سرطان الثدي ووصول الحملة لكل السيدات مجانا في مختلف أنحاء المحافظة.

وأكدت أن الحملة تستهدف جميع السيدات بمختلف أعمارهن وأن الكشف المبكر للمرض يضمن الشفاء التام للمريضة ويتضمن الكشف فحصاً سريرياً وإيكوثدياً إضافة إلى تصوير شعاعي بالمامو الذي يستهدف جميع السيدات ممن يزيد عمرهن على 40 عاماً والحالات التي تستدعي ذلك أو يشتبه فيها دون هذا العمر، مشددةً على ضرورة الفحص الذاتي والفحص الطبي بشكل دوري لجميع السيدات واتخاذ هذه الإجراءات لما لها من أهمية في الكشف المبكر عن سرطان الثدي وبالتالي الشفاء منه مشيرةً إلى أن الإقبال كبير جدا من نساء حمص على مختلف المراكز يومياً.

وفي سياق آخر بينت السيد أنه بهدف الوقاية من مرض شلل الأطفال واستئصاله بشكل كامل وتام تبدأ مديرية الصحة بحملة التلقيح الوطنية ضد شلل الأطفال اعتباراً من اليوم الأحد والتي ستستمر 5 أيام متتالية وتستهدف جميع الأطفال من دون 5 سنوات، مبينةً أن اللقاح مجاني وآمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية ومن الضروري أخذ اللقاح حتى لو كان الطفل المستهدف قد استكمل لقاحاته واستفاد من هذا اللقاح خلال الحملات السابقة لما له أهمية في حماية الطفل من مرض شلل الأطفال الخطر الذي قد يؤدي إلى الإعاقة الدائمة أو الوفاة. وكشفت السيد عن أن عدد الأطفال المستهدفين بحملة التلقيح الوطنية في محافظة حمص 180 ألف طفل وأن عدد المراكز الصحية المشاركة 173 مركزاً في مختلف أنحاء المحافظة منها 12 مركزا في الريف الشمالي وأن عدد المشاركين من مختلف الفرق الطبية بالمناطق والمراكز الصحية 1042 مشاركاً، إضافة لذلك خصصت المديرية 33 فرقة جوالة للوصول إلى كل الأطفال المستهدفين على امتداد المحافظة.