بتنسيق مع دمشق.. الأمم المتحدة تسلم مساعدات في ريف حلب

| وكالات

أدخلت الأمم المتحدة مساعدات إلى مناطق في ريف حلب بالتنسيق مع الحكومة السورية.

وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن تسليم 1500 أسرة من «النازحين» في ريف حلب مساعدات إنسانية لمواجهة فصل الشتاء المقبل، بحسب ما نقلت مواقع إلكترونية عن قناة «الحرة» الأميركية.

وقالت المصادر: إن المفوضية ذكرت أنها تعمل على تقديم مساعدات لأكثر من مليون محتاج في مخيمات النزوح في سورية قبل فصل الشتاء ضمن اتفاقها مع دمشق على تسهيل تدفق المساعدات للمحتاجين، في إشارة إلى أن المساعدات التي دخلت أمس كانت بتنسيق كامل مع دمشق.

وأشارت المصادر إلى أن الممثل المقيم للأمم المتحدة في سورية علي الزعتري، كان أشار إلى أن الوضع في سورية ينقسم بين مناطق سورية تحت سيطرة الدولة والحكومة السورية، ومناطق سورية تحت سيطرة المنظمات أو الجماعات المسلحة، مشيراً إلى أن سورية ما تزال تمر بأزمة إنسانية قوية، وهذه الأزمة الإنسانية تطول ما يقارب 13 مليون مواطن سوري ولاجئ أيضاً.

وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة في الأمم المتحدة الشهر الماضي عقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول نزع السلاح، انتقد خلالها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بشدة، عمليات إدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، دون التنسيق مع الحكومة السورية.

وسبق للمنظمة، خلال سنوات سابقة من الأزمة، أن أدخلت مساعدات عبر حدود الأردن أو تركيا دون تنسيق مع الحكومة السورية.