سورية

شركة إيطالية ترفض العقوبات الأوروبية على سورية

الأحد, 07-10-2018

| وكالات

عبرت شركة إيطالية كبيرة عن معارضتها للعقوبات الغربية الجائرة المفروضة على سورية وأكدت أنها قررت دعمها وتريد العمل فيها من جديد.
وعلى هامش معرض «إعادة إعمار سورية» المنعقد في دمشق، عبّر مدير هذه الشركة التي تقوم بإنتاج المعدات للمختبرات التعليمية، ويدعى ماريو غونزاغا عن معارضته لسياسة العقوبات الأوروبية على سورية.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن غونزاغا قوله للصحفيين أمس: «إن كل القيود والعقوبات هي قيود سياسية لا نوافق عليها، ولذلك نريد أن نعمل في سورية من جديد، وقد قررنا دعم سورية، ولا أوافق على موقف الحكومة الإيطالية ولا يعجبني هذا الحظر».
ويشارك في المعرض الذي افتتحت أعماله في دمشق الثلاثاء الماضي للمرة الرابعة، واختتمت أمس السبت، 270 شركة من 29 دولة بما فيها روسيا.
وتقوم الشركة الإيطالية المذكورة بتصميم وإنتاج وتركيب المعدات للمختبرات في المؤسسات التعليمية، وتعمل حالياً في أكثر من 130 دولة، ومنتجاتها في سورية أيضاً وخاصة في دمشق وحلب واللاذقية ودرعا وطرطوس والسويداء وحمص.
وقرر الاتحاد الأوروبي في نهاية أيار الماضي تمديد العقوبات الجائرة المفروضة على سورية لعام واحد، وتخص هذه العقوبات مجالات النفط والاستثمارات، وتجميد حسابات البنك المركزي السوري لدى الاتحاد، كما تحظر توريد المعدات والتكنولوجيات التي يدعي الاتحاد أنه «يمكن استخدامها لقمع الحريات داخل البلد».

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